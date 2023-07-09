Зайцева: «Я всегда играла женщин из народа»

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«ИГРАТЬ ДЛЯ ГАЛОЧКИ НЕ ХОЧЕТСЯ»

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– Людмила Васильевна, с 1976 года вы состоите в труппе Театра киноактёра – теперь Центра Никиты Михалкова. Что дала вам эта сцена в жизни?

– Во-первых, в театре можно было попробовать себя в разных качествах, а не только женщин из народа, в роли которых меня видели кинорежиссёры. Во вторых, я как актриса Театра киноактёра получала достойную зарплату. Такой системы не было в других местах. Пока я снималась в кино, шли отчисления в фонд театра, потом из них нам выдавалась так называемая «простойная» зарплата: не надо было кидаться из фильма в фильм, если не нравился сценарий. Что же касается сегодняшнего дня, я пока не снимаюсь – после роли Василисы Ильиничны Мелеховой в экранизации «Тихий Дон» Сергея Урсуляка мне ничего интересного не предлагали. А играть для галочки мне не хочется.

– Знаю, вы не раз проводили творческие вечера в Центре культуры «Меридиан» в Черёмушках. Какие темы поднимали, когда общались со зрителями юго-запада столицы?

– У меня нет готового творческого вечера, я люблю импровизировать. На самом деле у меня обычная биография обычного человека, родившегося в СССР, в сельской местности, на хуторе. Я деревенская девочка, горевшая желанием быть артисткой с детства. По-другому и быть не могло, ведь я воспитывалась на фильмах с Мариной Ладыниной. Очень любила картину «В 6 часов вечера после войны» с Ладыниной и Самойловым. Этот фильм поразил моё детское воображение – герои встречаются на Красной площади. Мне это казалось фантастикой. Ещё нам на хутор привозили итальянские картины. Джина Лоллобриджида, Сильвана Пампанини были моими любимицами. Из советских актрис, кроме Ладыниной, никто больше не запомнился.

– На юго-западе Москвы, на Ломоносовском проспекте, расположен Театр Армена Джигарханяна, вашего коллеги. Вы бывали там?

– Армен приглашал, да. Хорошее место. Мы познакомились с ним давным-давно – на съёмках фильма «Цемент», которому в этом году исполнилось 50 лет. Мне, кстати, очень запомнились слова Армена: «В тебе нет актёрства, когда актриса несёт себя по жизни и ведёт себя соответственно. Ты не такая». Вот Татьяна Доронина, по его мнению, была актриса: «А к тебе вечно подходят в аэропорту и говорят, что ты с ними раньше в одной деревне жила». Армен Джигарханян был прав. Ко мне могли подойти и сказать: «Помню тебя, ты у нас в столовой работала». Мамина соседка тётя Катя, когда я уже много снималась и приезжала к маме на каникулы, сетовала: «Людочка, ты бы платичко длинное пошила, зуб бы золотой вставила. Манякур бы сделала, причёсочку какую взбила. Шобы видно было, шо ты артистка. А то приезжаешь в какой-то кофточке, юбочка у тебя одна и та же второй год».

«ПРО «МАЛЕНЬКУЮ ВЕРУ» ГОВОРИЛИ: «БЕЗОБРАЗИЕ»

– В кино вас и вправду не отличить от женщин из народа. Например, в фильме «Маленькая Вера» Василия Пичула сыграли маму главной героини. С этими золотыми зубами и «химией»- перманентом вас там и не узнать.

– Помню, как я пришла на Студию Горького и познакомилась с Васей Пичулом – он был молодой, сразу стал рассказывать, какая я талантливая и красивая, что он в меня влюбился после «Здравствуй и прощай» и пообещал себе, что обязательно когда-нибудь будет меня снимать. И всё, даже проб не было. Сразу этот парик надели, зубы золотые. Такой южный вариант женщины-труженицы. Вася ведь сам из Мариуполя, это была история его семьи. Мне легко было работать: я знала этих женщин с перманентом, сын старший вырос, дочка – никудышная, муж – выпивающий. Таких тёток на Кубани, откуда я родом, каждая вторая. И не только на Кубани. Со мной хорошо гримёры поработали, с Юрой Назаровым, который папу Веры сыграл, тоже – ему сделали железные зубы. Всё, как в жизни обычных людей тех лет. Многие мне потом говорили: «А ты не боялась себя испортить так внешне, так изуродовать, играя такую тётку?» Чего бы не испортить, я же актриса: надо усы нарисовать – я и с усами буду играть.

– Как публика встречала «Маленькую Веру»?

– Кто-то плевался, кто-то кричал после показов: «Безобразие!» Травля была. Но были и те, кто говорил: «Правильно, так мы и живём, молодцы, что показали это всё». Я вам даже больше скажу: фильм и в ГДР возили. Я тоже ездила, представляла картину. И немцы недоумевали: «А, собственно, почему такую ажиотацию вызвала картина в стране у вас? У нас тоже полно в Берлине таких семей, те же проблемы с дочерьми, с сыновьями, с мужьями. Этот фильм и про нас тоже».

– Вы упомянули город в Донбассе, Мариуполь, где шли съёмки «Маленькой Веры». Как воспринимаете сейчас происходящее в отношениях России и Украины?

– Как личную боль. То, что происходит на Украине, страшно и не поддаётся описанию. В советское время я никогда не замечала там плохого отношения к России. А потом не знаю, что случилось с их мозгами. Но поверьте, не весь народ там так думает. От многих слышала, что в Киеве есть наши люди. В том смысле, что ждут прихода России. Они просто себя не проявляют, боятся, что их уничтожат. Зеленский – это не весь украинский народ. Там точно есть нормальные люди, и они хотят нормальных отношений с Россией.

ДОСЬЕ

• Людмила Зайцева появилась на свет в 1946 г. на хуторе Восточном Усть-Лабинского района Краснодарского края.

• За роль в фильме «Праздники детства» (1982), снятом по рассказам Василия Шукшина, актриса была удостоена Госпремии СССР.

• С мужем – сценаристом и кинорежиссёром Геннадием Ворониным прожила более 30 лет. Овдовела в 2011 г. Дочь – Василиса, 1982 г. р., актриса. Есть трое внуков.