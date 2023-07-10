Джонни Депп приедет в Россию за $370 тысяч

«В основном все эти годы мы общались в духе: «Как жизнь?» В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.