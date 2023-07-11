Актер сериала «Мир! Дружба! Жвачка» – о карьере: «Я бы хотел сыграть злодея»

19-летний Егор Абрамов из Тулы стал известен после выхода на телеэкраны драматического сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», рассказывающий о жизни в 90-е годы. Молодой человек никогда не стремился к актерской карьере, он учился в гимназии и занимался дзюдо в спортивной школе, где его тренировал отец. Здесь, в зале, его заметил известный режиссер, который и пригласил на пробы. Исполнитель одной из главных ролей в нашумевшем сериале рассказал «ФедералПресс» о проекте «Мир! Дружба! Жвачка» и о своей актерской карьере.

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«Самое ценное – тостер»

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Егор, ты приехал во Владивосток, чтобы представить проект «Мир! Дружба! Жвачка!». Помнишь, как все начиналось?

— Идею вынашивали очень долго – около четырех лет. Сначала сняли «пилот», начали искать финансирование. В 2019 году мы официально запустилиcь, отсняли первый сезон, и потом все пошло уже само собой.

Сериал про 90-е, пришлось изучать историю того времени?

— И да, и нет. Я сам ребенок «нулевых», и плюс из такого города, куда цивилизация доходит из Москвы с опозданием, поэтому я все это застал. Что-то я помнил из моего детства, что-то мне рассказывали родители, также нам достался большой культурный пласт из 90-х – это музыка, кино, какие-то истории советских времен, литература. И это все в совокупности помогло построить образ 90-х.

Что самое ценное для тебя из этой эпохи?

— Из вещей самое ценное – это тостер. Представляете, он был произведен в 80-х годах, и он до сих пор, в 2023 году, работает. Но, как мне кажется, самое ценное – то, что люди были более искренними и более уверенными.

Ты сказал, что о 90-х расспрашивал родителей. Что они говорили об этом времени?

— Они рассказывали массу интересных историй. Так, в 90-х моя мама торговала на рынке, и она рассказывала очень много именно про рынок, как играли в наперстки.

«Кино, кино, кино…»

Давай поговорим про твоего героя. Есть ли у вас схожие черты?

— Схожие черты с Вовкой… хороший вопрос. Наверное, это какая-то боязнь будущего, мы вместе с ним боимся каких-то перемен, боимся выйти из какой-то своей среды и тоже хотим какой-то лучшей жизни.

Много потребовалось времени, чтобы вжиться в эту роль?

— Нет, это произошло сразу.

Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка» уже позади, можно ли говорить о четвертом?

— Конечно, можем поговорить о четвертом и помечтать, что там будет. А вот будет ли он вообще, я, конечно же, не знаю (смеется). Я считаю, что в четвертом сезоне нужно убрать все второстепенные личности и оставить только Вовку, дать ему квартиру, машину и рассказывать уже какую-нибудь такую историю.

Я знаю, что актерство в твою жизнь пришло совершенно случайно, как так получилось?

— Это правда, что актерство пришло в мою жизнь максимально спонтанно. Совершенно случайно я попал на кастинг и прошел его – это было в моей секции по дзюдо. Мне просто предложили попробовать себя в кастинге, я попробовал, и все получилось. Я попал в этот проект, и дальше пошло кино, кино, кино. Планирую ли я дальше? Да, конечно. Мне это нравится. Я очень хочу этим заниматься, но одного «хочу» мало.

Чем-то приходится жертвовать из-за работы?

— Да, наверное, нечем.

Если бы не актерская карьера, как бы сложилась твоя жизнь?

— Честно, я даже и не знаю. В юношеском возрасте я мечтал стать пожарным. Потом все это как-то переросло, и я уже не видел себя нигде. А потом появилось кино. Если бы этого не произошло, то, мне кажется, я бы до сих пор не знал, кем я буду и кем я стану, потому что для меня это максимально трепетный вопрос – он всегда был, есть и будет. То же самое, что кризис 21 года.

Кстати, у тебя же в этом году юбилей. Уже планировал, как отметишь?

— Да, уже третий десяток пойдет. Честно, я думал отметить этот день во «Вкусно – и точка», без шуток. В мою жизнь уже вошли какие-то взрослые мысли, я уже не вижу смысла отмечать дни рождения. Посмотрим, как все будет, но пока что я вообще не хочу праздновать, возможно, все-таки соберемся близким кругом.

Топ-3 городов от Егора Абрамова

Вернемся еще к твоей актерской карьере. С кем бы хотелось поработать, сняться в кино?

— Честно, я не знаю. Не вижу смысла выбирать какого-то человека или актера и жить с мыслью о том, что я когда-нибудь с ним снимусь. У меня все постфактум.

Получается, что ты реалист?

— Да, ну а о чем мечтать?! Если говорить о желанных ролях, то это должны быть хорошие роли, когда есть что показать. Но я бы хотел сыграть какого-нибудь антигероя, злодея.

Ты был в туре по городам с Premier. Где были и что понравилось?

— О, были мы много где: Питер, Великий Новгород, Нижний Новгород, Казань, Владивосток, Краснодар, Новосибирск, Москва, Тула. Самое крутое в этом то, что я увидел Россию. Запомнилась классная команда Premier, за это время мы очень сблизились, и не хочется их отпускать.

Ты из Тулы, дома часто бываешь?

— Если съемок нет, то часто, если работа, то приходится уезжать. Например, вот весь май я был в Москве. В прошлом году четыре месяца я жил в Москве. Получается, что все зависит от работы.

Ты несколько дней провел во Владивостоке. Чем запомнился город?

— Я был прекрасно удивлен этим городом. Я как человек, который впервые сюда приехал, был в восторге от этих туманных дымок, которые опускаются на город. Очень красивые сопки, круто подниматься по ним и смотреть на город. Только комплиментарные слова могу сказать про город. Праворульное движение мне вообще не понравилось – это максимально для меня непривычно.

А как местная кухня?

— Я, конечно же, попробовал морепродукты, рыбу. Попробовал и китайскую кухню, я ее попробовал, и мне этого хватило, но это не для меня.

Хотелось бы вернуться сюда?

— Я бы, конечно, привез сюда друзей, чтобы показать этот город. Мне просто понравился вид на ваш город. Он безумно красивый, и я бы обязательно сюда вернулся, единственный минус – далеко добираться.

Если говорить про тур, какой город больше всего запомнился?