Марго Робби заставляла участников съемок фильма «Барби» носить розовое

Люди, которые не соблюдали правила «розового дня» облагались штрафами. Собранные средства актриса отправляла в благотворительный фонд.

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Гослинг отметил, что мужская часть сотрудников была взволнована новым правилом от Марго. В конце съемочного процесса они изготовили одинаковые футболки розового цвета, пишет People.

Кинопремьера фильма «Барби» состоится в конце июля нынешнего года. По сюжету, героиню Марго за несоответствие стандартам красоты выгоняют из Барбиленда. В итоге ей и ее возлюбленную Кену необходимо адаптироваться к реальной жизни.