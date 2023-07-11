Порноактриса рассказала о нелюбимой роли в фильмах для взрослых

Известная американская порноактриса Серин Сайрен призналась, что ей не нравится играть мачеху в фильмах для взрослых. О нелюбимой роли она рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись доступна на YouTube.

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Сайрен заявила, что она часто снимается в порно в образе мачехи.

«Я понимаю, это продается, и я не могу выступать против этого, потому что это нравится огромной части моих фанатов. Но блин, как же приятно побывать в роли кого-то другого», — рассказала она.

Звезда порно также добавила, что очень радуется, когда ей нужно сыграть какую-либо другую роль.

По словам порноактрисы, на съемках ей нравится примерять другие образы, потому что она сама является матерью и постоянно сталкивается с трудностями воспитания детей.