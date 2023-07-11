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Актер Макала Джонс погиб в результате трагического инцидента в Индонезии

Макала Джонс, 44-летний гавайский актер и профессиональный серфингист, погиб в Индонезии, где находился со своей семьей.

Актер Макала Джонс трагически погиб в Индонезии
© Российская Газета

Как сообщает Surfeline, инцидент произошел на курорте в Северной Сипоре - в результате него Джонс "получил рану около десяти сантиметров в левом паху" и истек кровью до того, как его успели доставить в госпиталь.

Дочь спортсмена Изабелла подтвердила печальную информацию в соцсети.

Начиная с 2002 года Макала снялся в нескольких фильмах, главным образом - короткометражных. Последний раз - в ленте "Морской ёж", про серфингиста, который после полученной во время катания тяжелой травмы переключился на изготовление досок для серфинга.