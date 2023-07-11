Брэда Питта обвинили в разграблении виноградника

Бывшая компания Анджелины Джоли Nouvel, которую она продала российскому миллиардеру Юрию Шефлеру, подала в суд на экс-мужа актрисы Брэда Питта. Звезду обвинили в разграблении виноградника Chateau Miraval, которым артисты владели совместно до развода. Об этом сообщает Financial Times.

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Истцы утверждают, что Питт потратил миллионы долларов на ремонт бассейна и звукозаписывающей студии. Он также лишил компанию права управлять винодельней, отказавшись назначить независимых директоров в совет организации, через которую работает виноградник.

Подавшие иск адвокаты считают, что актер должен Nouvel более 350 миллионов долларов. По их словам, Питт и его партнеры предпринимали «возмутительные действия» ради сохранения контроля над винодельней и лишить компанию активов.