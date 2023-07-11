Дауни-младший: я боялся, что растерял весь свой талант после Marvel

Роберт Дауни-младший дал большое интервью изданию New York Times, в котором обсудил свою карьеру в кино. Звезда фильмов Marvel заявил, что был очень рад сыграть в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, учитывая, что последние 11 лет он играл одного и того же персонажа — Железного человека.