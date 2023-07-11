Актриса Екатерина Копанова — о любви, амплуа и советском кино

Второй сезон сериала «Провинциальный детектив» выйдет этой осенью на телеканале «ТВ Центр». «Вечерка» пообщалась с актрисой Екатериной Копановой, исполнившей в проекте одну из главных ролей.

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— Екатерина, во втором сезоне вы снимаетесь вместо актрисы Екатерины Дубакиной, игравшей роль медсестры Ольги. Как происходят замены в сериалах так, чтобы у зрителя потом не возникало вопросов? Сложно было включиться?

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— Мне несложно было «вклиниться» в этот сериал, потому что роль медсестры и детектива подходит мне. А для того чтобы зрителю не слишком бросалась в глаза замена актера, на мой взгляд, достаточно следовать характеру роли, предлагаемым обстоятельствам. Когда ты действуешь именно так, персонаж развивается естественно. Конечно, зрители все равно заметят, что актриса другая, но я думаю, что все будет хорошо.

— После школы вы решили поступить в театральный вуз. Ваш типаж очень интересен: рыжие волосы, веснушки. Не было ощущения, что можно «застрять» в одной роли? К примеру, крестьянки?

— Нет, у меня не было таких страхов. Мне вообще кажется, что страхи бывают только у неуверенных в себе людей. Я не задумывалась о своем амплуа и о том, какое впечатление обо мне складывается у других. У меня все роли хорошие. Даже если бы они все были похожими, я все равно была бы им рада. Потому что я очень люблю свою профессию.

— К слову, о крестьянках. В сериале «Кровавая барыня» вы сыграли Аксинью — простую девушку, которая стала любовницей помещика Глеба Салтыкова. А какие чувства были у Аксиньи? Понимала ли она, что их отношения несерьезны?

— Аксинья хотела повеситься, когда осознала свою судьбу. Герои сериала, аристократы не считали своих подданных за людей, обесценивали их чувства и просто пользовались ими. Так поступал и Глеб Салтыков, и его жена, жестокая барыня, от которой Аксинья вечно терпела побои. Чувства моей героини, как вы понимаете, были не самые приятные. Жизнь крестьян ведь зависела только от тех, кто владел ими.

— Ваш брак с юристом Павлом Палкиным — достаточно крепкий на фоне прочих актерских союзов, вы вместе уже 15 лет. Как вы познакомились?

— В то время мой будущий муж служил в морском флоте. А я снималась в телесериале «Мины в фарватере». Съемки проходили в Севастополе. С Пашей мы познакомились на набережной. Это было достаточно легко: он подошел, представился, и у нас завязалось общение. А поженились мы через год.

— Как, по вашему мнению, сохранить брак? В чем ваш личный секрет семейного счастья?

— Во-первых, не надо стараться изменить человека. Если очень хочется сделать это, то стоит поменяться самому, и тем самым подать пример партнеру. А вот если он сам не захочет никаких перемен, тогда и происходит расставание. Тот же итог, если один в паре растет как личность, а другой стоит на месте — им друг с другом становится неинтересно. Во-вторых, желательно обоим иметь хорошее чувство юмора — это выручает. А в-третьих, я бы посоветовала держать вашу новую семью подальше от родителей. Я считаю, не нужно слушать никого вокруг — только себя и мужа, и делать лишь то, что ваша семья считает нужным.

— Чем, по вашему мнению, русское кино отличается от зарубежного?

— Знаете, я с большой любовью отношусь к нашему кино, особенно к советскому. Если бы сейчас мы не пытались копировать американские картины, было бы очень здорово. Потому что у нас совершенно другой менталитет, отличный от западного. Мы — добрые, простые. У нашего народа сильное чувство юмора. Мне бы очень хотелось, чтобы мы снимали не ремейки и продолжения, например «С легким паром», а какие-то совсем новые истории. И я верю, что у нас в кино могут появиться фигуры уровня Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, Леонида Гайдая.

Коротко о главном

— Кастинг на роль Аксиньи в «Кровавой барыне» вы проходили на 34-й неделе беременности. Как вы решились прийти на пробы в таком положении?

— Мне было не важно, на каком я сроке. Будь ты больной, хромой или со сломанной ногой, или на самом последнем месяце беременности — если ты веришь в себя, то тебя возьмут. Главное — то, как ты играешь.

— Сериал «Триггер», появившийся в прокате в 2018 году, стал значимым проектом в вашей фильмографии. Многие говорят, что по качеству он не уступает зарубежным проектам.

— Всегда немного странно, когда мне говорят про «Триггер». Снималась я там мало и роль была небольшая. Если честно, то я сама его не смотрела, но если все о нем говорят — значит, сериал действительно хороший! И я очень рада, что меня туда позвали, хотя и на небольшую роль.

— В каком возрасте хотели бы задержаться, если бы была такая возможность?

— Еще до него не дожила.

— Часто ли с собой на съемочную площадку берете детей?

На съемочной площадке со мной мои дети бывают редко: у них свои увлечения, книги, друзья. Им это не особо интересно. Зато отдыхать мы ездим вместе.

— Ваши малыши рано пошли в детский сад?

Да, примерно в год с небольшим или в два года. До этого, если я была на съемках в другом городе, с ними сидел муж, работал из дома.

— В браке у вас родились четверо детей: Елизавета, Злата, Федор и Дарья. Вы говорили о том, что справляетесь без няни.

— Да, у нас нет няни, потому что у нас такой образ жизни, который позволяет обходиться без нее. Мы не пропадаем на работе. Выходные у нас тоже не по привычной схеме, не по субботам и воскресеньям. Муж может позволить себе поработать дома на удаленке, если кто-то из детей приболел.

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