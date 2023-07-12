Актриса Эмили Блант взяла перерыв в карьере
Актриса Эмили Блант рассказала, что уходит на год в отпуск, чтобы больше времени посвятить семье.
Подробностями звезда "Тихого места" поделилась в интервью The Hollywood Reporter.
"В этом году я не работаю. Я достаточно поработала в прошлом, и моему старшему ребенку уже девять… К тому же я просто чувствую, что есть фазы в их развитии, которые очень важны. И потом есть эти вопросы: "Ты меня разбудишь? Отвезешь в школу, заберешь? Уложишь в постель?". Я просто должна быть с ними рядом в подходящее время. Я почувствовала это всей своей душой", – призналась Блант.
Эмили Блант вместе с супругом режиссером и актером Джоном Красински воспитывают двух дочерей – Хейзер и Вайолет.
Рамблер: главные новости