Актер Джонни Депп незадолго до премьеры фильма "Жанна Дюбарри" 13 июля, где он задействован, обратился к российским зрителям. Об этом пишет Eprimefeed.

Депп поблагодарил жителей России за то, что они посмотрят картину. Он сказал, что гордится фильмом и надеется, что публика оценит работу по достоинству. Актер также напомнил о скором приезде в Россию:

"Я очень горжусь [фильмом] им и надеюсь, что вам понравится. <...> Берегите себя, увидимся".

Депп планирует приехать в страну, чтобы записать песню вместе с российской группой "ЯМОРЕ". Переговоры с артистом шли два года, и в итоге он согласился посотрудничать за 370 тысяч долларов.