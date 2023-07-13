Харрисон Форд: как плотник попал в «Звездные войны» Лукаса

13 июля Харрисону Форду исполнился 81 год. За всю карьеру в кино он сыграл более чем в 60 фильмах и не раз был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус».

© Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда"

Зрители полюбили актера после того, как он исполнил главные роли в нескольких частях «Индианы Джонса» и «Звездных войн». К дню рождения артиста NEWS.ru рассказывает, как Форд променял работу плотника на кино и почему ненавидит своего персонажа из космической саги Джорджа Лукаса.

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Почему Форд не хотел становиться актером

Харрисон Форд родился в семье ирландца Кристофера Форда и русской еврейки Доры Нидельман. Его бабушка Анна Лифшиц переехала в Америку из Российской империи в 1906 году. Отец Форда был актером и выступал в водевилях, позже, в 1930-е он начал работать на радио и в кино.

В редких интервью Харрисон рассказывал, что профессия отца ему никогда не нравилась. Он не любил кино, как другие американцы того времени, не сидел за книгами, не мечтал о славе. В юности Форд считал, что будет заниматься «мужской» профессией. Например, добывать уголь.

«Отец хорошо одевался, уходил на работу, а потом за ужином жаловался на сволочное начальство. Я решил, что буду добывать уголь. Такой человек за ужином не станет жаловаться, что с углем невозможно договориться», — рассказывал актер.

Кинолихорадка, захватившая Америку в 1930-е, помогла Кристоферу заработать на обучение сына в колледже Райпен на севере Висконсина. Три года Форд изучал философию, но преподаватели были недовольны его успеваемостью.

«Я спал по четыре-пять дней. Был один предмет, на который я ни разу не ходил. Проспал семь дней, потом вылез из постели, оделся, подошел к аудитории, но повернуть дверную ручку так и не смог — все вокруг как будто застыло. Короче, я плюнул и вернулся к себе спать», — рассказывал Форд CBS.

Тогда Харрисон перешел на факультет театрального искусства и сразу получил главную роль в «Трехгрошовой опере». Смена дисциплины временно положительно повлияла на учебу Форда, но за три дня до выпускных экзаменов Харрисона отчислили за неуспеваемость.

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Зачем Харрисона заставляли изменить имя

Несмотря на то что Форд не окончил колледж, он продолжил заниматься творчеством и устроился в труппу профессионального театра Williams Bay Repertory. Через несколько недель, 26 июня 1964 года дебютировал в комедийной постановке «Возьмите ее, она моя». Там его заметил известный педагог по актерскому мастерству Уильям Фучик.

С его помощью Харрисон получил первую роль в кино в картине «Тело Джона Брауна». Но после этого фильма он не проснулся суперзвездой. В 1960-е годы в Голливуде молодых актеров держали на контракте: давали небольшие роли и мало платили. В свободное от съемок время Форд работал в продуктовых магазинах и ресторанах. Когда он приходил на кастинги, менеджеры киностудии отправляли его сделать другую прическу, переодеться и даже сменить имя. Голливуд уже знал одного Харрисона Форда. Он был звездой немого кино и даже получил собственную звезду славы. Поэтому первые годы будущей звезде «Индианы Джонса» пришлось подписываться Харрисон Дж. Форд.

«На дворе был 1965 год, но студии задержались в 1925-м. Надо было приходить к ним каждый день в пиджаке и галстуке, посещать учебные классы, обедать с руководством, фотографироваться. Ну, знаете, для таких разворотов в глянцевых журналах, где старлетки с парнями играют в футбол на пляже. Хреново было. Хуже, чем на заводе. На студии никто не знал твоего имени, все плевать на тебя хотели», — вспоминал актер.

Как Харрисон Форд стал плотником

Форд участвовал в программе «Молодые таланты» студии Columbia, но дальше мелких ролей в малобюджетных фильмах дело не продвинулось. Затем он заключил контракт с Universal, однако и тогда работы не прибавилось. Харрисон решил бросить кино и стать плотником.

«Решил завязать с мелкими телеролями и стать плотником. Меня этому никто не учил, но я был твердо уверен в этой профессии. Первый мой заказ — студия звукозаписи для Серхио Мендеса. К счастью, неподалеку от его дома располагалась библиотека, и я стоял на крыше его дома с учебником в руках», — вспоминал актер.

Форд работал плотником восемь лет: он делал шкафы, мебель, перестраивал дома.

«Здорово было! Я своими глазами видел результат работы. В общем, я решил: больше никаких ролей, пока не подвернется что-то существенное. Несмотря на то что я провел 15 лет в кинобизнесе, зарабатывать я начал, когда стал плотником. Я не показатель успешной голливудской карьеры», — признавался он.

В 1972 году Харрисон познакомился с молодым режиссером Джорджем Лукасом, который искал актеров в свой новый фильм «Американские граффити». У картины был скромный по голливудским меркам бюджет — $750 тысяч.

Сам Форд не собирался вновь становиться актером. Но Лукас пообещал ему гонорар в $500. В итоге картина заработала $115 млн в мировом прокате и получила пять номинаций на премию Американской киноакадемии, а Харрисон Форд — новое предложение от Лукаса.

Как Харрисон Форд попал в «Звездные войны»

Когда Лукас искал актеров для своего нового проекта «Звездные войны», Харрисон Форд устанавливал доски для фальшивого пола в кабинете художника-постановщика студии. На протяжении двух месяцев Лукас ежедневно просматривал 30–40 молодых актеров и актрис. И когда встретил Форда у офиса, предложил ему почитать сценарий вместе с остальными.

Харрисон согласился, но текст настолько ему не понравился, что он начал грубить и нарочито коверкать слова на пробах. Так Джордж Лукас разглядел в Форде своего Хана Соло. Ему было 35, когда мир увидел «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда». Фильм сделал артиста знаменитым, но Форд, наоборот, возненавидел своего героя.

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В интервью порталу Entertainment Weekly Форд признавался, что никогда не был фанатом научной фантастики: «Звездные войны» лишь помогли ему заработать на жизнь.

«У Хана Соло доброе сердце, но я думал, что он определенно куда менее интересный персонаж, чем Индиана Джонс. Он туп, как пень, и был фоном между другими, более убедительными персонажами фильма, между мудрым старым воином и молодым героем», — делился актер.

Сравнение с Ханом Соло настолько злило Форда, что он уговаривал Джорджа Лукаса убить персонажа в следующей серии космической саги. Но режиссер согласился заморозить героя, чтобы тот мог возвратиться, если Форд передумает.

С годами Харрисон поменял свое отношение к персонажу. Он понял, что был неправ, когда просил «прикончить героя».

Что общего между Харрисоном Фордом и Индианой Джонсом

Параллельно со «Звездными войнами» Джордж Лукас работал над историей «Индианы Джонса». Несмотря на успешное сотрудничество с Харрисоном Фордом, он не предлагал ему сыграть главную роль.

Изначально утвердили Тома Селлека, но он предпочел съемки в сериале «Частный детектив Магнум». За две недели до начала работы над проектом актера, который сыграл бы Индиану Джонса, не было. Тогда Лукас пригласил Форда. История об отважном археологе сделала Харрисона самым высокооплачиваемым актером последней четверти ХХ века.

Спустя 40 лет, на прошлогодней премьере пятой части франшизы 80-летний актер получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и выступил с речью.

«Есть лишь один Индиана Джонс. Это Джеймсов Бондов может быть сколько угодно, потому что актеры либо начинают стареть, либо начинают просить больше денег. Но я не такой, чтобы стареть», — заявил Форд.

Форд считает своей лучшей работой именно роль Индианы Джонса. В одном интервью он сказал, что очень похож на своего персонажа.

«Нам нравится понимать, как устроен мир. Мы культивируем любовь к загадкам и тайнам. Мы верим в доброту человечества», — признавался артист.

Любовь к приключениям и адреналину привела к тому, что большинство трюков в фильмах из этой серии Форд выполнял сам. Он прыгал через ямы, вываливался из горящего автомобиля и летел на самолете.

К слову, Харрисон — квалифицированный пилот самолетов и вертолетов. Он получил лицензию в 53 года и приобрел несколько эксклюзивных винтажных моделей лайнеров. В 2000 году он участвовал в поисково-спасательной операции и помог найти пропавшую путешественницу Сару Джордж, застрявшую на Столовой горе в штате Вайоминг.

Харрисон Форд продолжает сниматься в кино. В 2020-м на экраны вышел фильм «Зов предков», а в конце мая 2023-го поклонники увидели картину «Индиана Джонс и Колесо Судьбы».