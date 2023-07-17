Актриса из «Каменской» Лариса Маршалова умерла в 45 лет

Российская актриса Лариса Маршалова скоропостижно скончалась на 45-м году. Об этом сообщили в пресс-службе минского Театра-студии киноактера, где артистка работала последние 12 лет. Подробности и причины смерти в сообщении не приводятся.

Лариса Маршалова начала творческий путь еще в юном возрасте. По настоянию родителей девушка после 8-го класса поступила в Минское медучилище № 1. Но мечта о сцене не отпускала будущую актрису. Накануне госэкзаменов в медучилище она отправилась штурмовать ВГИК. К сожалению, последний тур во ВГИК совпал со сдачей экзамена по хирургии, поэтому мать не отпустила дочь в Москву.

Несмотря на это Ларисе Маршаловой удалось исполнить свою мечту. Всего за свою карьеру она снялась в более чем 100 фильмах и сериалах. Самыми заметными ее работами стали сериал «Каменская», «Подъем с глубины», «Мужчины не плачут», а также «Воскресенье в женской бане», где ей досталась главная роль.