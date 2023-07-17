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Актриса из «Каменской» Лариса Маршалова умерла в 45 лет

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Соцсети Ларисы Маршаловой 
© Соцсети Ларисы Маршаловой
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Кадр из сериала "Закон" (2002) 
© Kino-teatr.ru
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Кадр из фильма "Свадьба" (2007) 
© Kino-teatr.ru
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Кадр из сериала "Я сыщик" (2007) 
© Kino-teatr.ru

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Кадр из сериала "Детективное агентство "Иван да Марья" (2009) 
© Kino-teatr.ru
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Кадр из фильма "Хочу замуж" (2013) 
© Kino-teatr.ru
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Кадр из сериала "Тонкий лёд" (2015) 
© Kino-teatr.ru
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Кадр из сериала "Выбор" (2017) 
© Kino-teatr.ru
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Кадр из фильма "Колдовское озеро" (2018) 
© Kino-teatr.ru

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Кадр из сериала "Отчим" (2019) 
© Kino-teatr.ru
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Кадр из сериала "Вспышка" (2020) 
© Kino-teatr.ru
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Кадр из сериала "Пересуд" (2020) 
© Kino-teatr.ru

    Российская актриса Лариса Маршалова скоропостижно скончалась на 45-м году. Об этом сообщили в пресс-службе минского Театра-студии киноактера, где артистка работала последние 12 лет. Подробности и причины смерти в сообщении не приводятся.

    Лариса Маршалова начала творческий путь еще в юном возрасте. По настоянию родителей девушка после 8-го класса поступила в Минское медучилище № 1. Но мечта о сцене не отпускала будущую актрису. Накануне госэкзаменов в медучилище она отправилась штурмовать ВГИК. К сожалению, последний тур во ВГИК совпал со сдачей экзамена по хирургии, поэтому мать не отпустила дочь в Москву.

    Несмотря на это Ларисе Маршаловой удалось исполнить свою мечту. Всего за свою карьеру она снялась в более чем 100 фильмах и сериалах. Самыми заметными ее работами стали сериал «Каменская», «Подъем с глубины», «Мужчины не плачут», а также «Воскресенье в женской бане», где ей досталась главная роль.

    Какой была Лариса Маршалова – в галерее «Рамблера».

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