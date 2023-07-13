Актеры Голливуда заявили о намерении начать забастовку

Решение последовало на фоне провала переговоров по контракту между Гильдией киноактеров США и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Сообщается, что Совет Гильдии намеревается провести собрание, чтобы официально одобрить начало забастовки. Подчеркивается, что это будет первая подобная забастовка актеров с 1980 года.