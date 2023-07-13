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Голливудские актеры присоединятся к забастовке сценаристов

Объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио объявил о забастовке голливудских актеров. Об этом сообщает Deadline.

Голливудские актеры присоединятся к забастовке сценаристов
© Globallookpress.com

Стало известно, что переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) окончились неудачей. Почти 98 процентов членов профсоюза, состоящего из 160 тысяч голливудских артистов, проголосовали за проведение забастовки.

Сотни актеров, включая Паскаля и Феникса, готовы к забастовке

В итоге, более 150 тысяч актеров и актрис присоединятся к забастовке сценаристов, которые бастуют уже более двух месяцев.

Последний раз в истории Голливуда актеры и сценаристы вместе бастовали в 1960 году.

Ранее стало известно, что забастовка сценаристов продлится до осени.

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