Мэтт Деймон рассказал о депрессии во время съемок в фильме

Актер Мэтт Дэймон рассказал, что во время съемок одного из фильмов у него возникла депрессия. Своей историей артист поделился во время продвижения фильма «Оппенгеймер». Мировая премьера киноленты запланирована на 21 июля.

© Кадр из фильма "Информатор"

В новом фильме Кристофера Нолана приняли участие Флоренс Пью, Эмили Блант и другие. Сейчас актеры киноленты, премьера которой запланирована на 21 июля, занимаются его продвижением. Во время одной из встреч, в рамках проумоушена «Оппенгеймера», Мэтт рассказал про свою борьбу с депрессией, которая возникла у него во время съемок фильма, название которого он отказался называть.

Перенести недуг Дэймону помогла его супруга. Причиной проблем с ментальным здоровьем актер назвал съемки в очередном проекте. По словам Мэтта, в ходе работы создатели отошли от той версии фильма, на которую соглашался артист, что приносило ему дискомфорт.

Однако Дэймон уже не мог отказаться от съемок, в ходе которых у него возникла депрессия. Актер назвал себя настоящим профессионалом и поэтому не завершил свое участие в проекте.

«Я профессиональный актер, а это значит, что я иду работать по 15 часов в день. Даже если дело провальное», - цитирует актера Movieweb.