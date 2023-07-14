Информация об осеннем приезде в Россию актера Джонни Деппа оказалась фейковой. Об этом сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на социальные сети продюсера фильма "Жанна Дюбарри" Стивена Дойтерса.

Изначально сообщалось, что после двухлетних переговоров Депп согласился приехать в Росиию, чтобы записать песню вместе с российской группой "ЯМОРЕ". Однако Стивен Дойтерс, продюсер нового фильма, в котором сыграл актер, в своих социальных сетях опроверг эту информацию. По его словам, никакие визиты актера в России не планировались.

Более того, видео, которое Депп снял для зрителей "Жанны Дюбарри", не было предназначено только для россиян.

Соцсети

"Это видео было снято для глобального проката фильма. И визитов в Россию не будет", — написал Стивен Дойтерс в своем личном аккаунте.

"Жанна Дюбарри" выйдет в российский покат уже 20 июля.