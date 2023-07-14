Гильдия режиссеров США поддержала протест сценаристов и актеров

14 июля официально стартовала забастовка актёров Голливуда — они присоединились к забастовке сценаристов, которая началась в начале мая. Около 160 тысяч членов профсоюза больше не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

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Гильдия режиссёров поддержала протесты своих коллег и выразила своё разочарование тем, как Ассоциация продюсеров (AMPTP) и киностудии отреагировали на требования актёров и сценаристов. Профсоюз постановщиков, судя по всему, не станет участвовать в общем протесте, однако будет поддерживать своих коллег иными способами.