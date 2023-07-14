Почему Александр Домогаров никак не женится

Александр Домогаров никогда не мог пожаловаться на отсутствие благосклонности со стороны судьбы. Сниматься он начал практически сразу после окончания театрального училища.

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После третьей части «Гардемаринов» и сериала «Графиня де Монсоро» к нему пришла и узнаваемость. Подоспевшие вскоре «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого» превратили Домогарова в настоящую знаменитость. В Театре Советской армии, где он проходил военную службу, ему доставались главные роли. А в Театре имени Моссовета, в который он перешёл спустя 10 лет, Домогаров превратился в главную звезду.

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Но чем ярче сияла звезда Домогарова, тем тяжелее становился его характер. Некоторые объясняли это личной не­устроенностью актёра, причина которой всё в том же тяжёлом характере.

Любимец дам

Сам Александр Домогаров не раз говорил, что мечтает о такой любви, как у его родителей. Отец влюбился в маму с первого взгляда, и вместе они прожили всю жизнь.

Наверное, когда он женился первый раз, ему казалось, что он повторяет родительскую судьбу.

Со своей первой женой, Натальей Сагоян, они познакомились ещё в подростковом возрасте – их родители были соседями по даче. Хрупкая большеглазая брюнетка была чем-то похожа на маму Александра и, судя по всему, именно этим его и покорила.

Однако повторения родительской семейной идиллии не получилось. В Театре Советской армии Александр Домогаров увлёкся гримёршей Ириной Гуненковой. У неё тоже были огромные чёрные глаза, которые и свели с ума Домогарова, несмотря на то, что у них с Натальей как раз родился сын Дима.

Когда малышу был год, Домогаров переехал жить к новой избраннице. И с тех пор практически не виделся с сыном до самой его гибели – в 2008 году 23-летнего Дмитрия сбила машина.Ирина мечтала стать актрисой и заочно училась в театральном училище. Но Александр Домогаров заявил, что жена-актриса ему не нужна, и Ирина покорно оставила учёбу.

А когда на свет появился мальчик, которого назвали в честь отца Сашей, Ирина даже ушла из театра и целиком посвятила себя мужу и сыну. Но и это не уберегло семью от крушения.

После 12 лет счастливого брака Домогаров, только перешедший в Театр имени Моссовета, снова влюбился в обладательницу больших тёмных глаз – в коллегу по новому театру Наталью Громушкину. По словам Домогарова, не обратить внимания на эффектную брюнетку было невозможно…

Какое-то время Ирина пыталась делать вид, что не знает о романе мужа, хотя ни для кого в театре это секретом не было. А потом не выдержала и решила уйти. Расстались они мирно, сохранив тёплые отношения. За это Домогаров ей безмерно благодарен.

«Ира – мой настоящий друг. Первый номер, если что-то, не дай бог, случится, будет номер телефона Иры», – делился он в одном из интервью.

А вот расставание с Натальей Громушкиной вышло куда менее мирным.

Начиная совместную жизнь с новой спутницей жизни, Домогаров поставил прежнее требование: актёр в семье только один, и он должен делать карьеру. Жена же, верная спутница, обязана этому всячески содействовать.

И первые три года, что пара жила гражданским браком, Наталья этим требованиям старалась соответствовать. Но после того как они с Домогаровым официально зарегистрировались, в семье, по словам актёра, начался разлад.

Наталья, всегда мечтавшая о славе, решила заняться собственной карьерой. Домогарову это не нравилось. Всё усугублялось взаимной ревностью. Началась череда громких скандалов и бурных ссор. После одной из таких ссор Домогаров, по собственному признанию, даже пытался покончить жизнь самоубийством. Благо брат вызвал спасателей МЧС, они ворвались в квартиру, и кумира телезрительниц удалось спасти.

Они несколько раз сходились и расходились. После очередного расставания Наталья родила сына. Домогаров даже делал анализы ДНК, чтобы выяснить, не его ли этот ребёнок. Оказалось, что Наталья родила от другого мужчины.

Утешение от расставания с бывшей любовью знаменитый актёр находил в выпивке и многочисленных романах.

Звезда эпохи

На съёмках сериала «Звезда эпохи» Александр Домогаров играл поэта Константина Симонова. Роль его жены – советской кинолегенды Валентины Серовой досталась актрисе Марине Александровой, которая также обладала большими красивыми глазами. Страсть под камерами очень быстро перетекла и в реальную жизнь.

Правда, любить Домогарова оказалось не просто – знаменитый актёр пил, гулял и даже, как выяснилось, поколачивал Марину. Но несмотря на это, по словам Александровой, Домогаров был для неё самой сильной любовью в жизни.

Сильная любовь, говорят, улетучилась после того, как Марину в присутствии Александра побила его бывшая жена Наталья Громушкина, с которой он всё это время поддерживал отношения. Домогаров и пальцем не шевельнул, чтобы защитить женщину, в любви к которой накануне признавался в эфире Первого канала.После расставания с Александровой Домогаров вновь окунулся в круговорот ни к чему не обязывающих интрижек – выпускница «Фабрики звёзд» Елена Терлеева, тележурналистка Айгуль Мильштейн. Последняя после расставания с актёром разразилась чередой откровений о том, как она настрадалась от неуравновешенного возлюбленного.

«Мне приходилось терпеть от Домогарова всё: от унижений, оскорблений в мой адрес до откровенных побоев», – жаловалась журналистам Айгуль.

Игра на вылет

Правда, одна из последних избранниц Александра Домогарова, Лариса Черникова, придерживалась на его счёт совсем иного мнения.

Они познакомились в 2010 году во время перелёта из Симферополя в Москву. Лариса очень раздражала актёра тем, что громко разговаривала за его спиной. На его просьбы вести себя потише хрупкая большеглазая девушка, не узнав Домогарова, нагрубила ему. Но выходили из самолёта они уже вместе.

По словам Домогарова, Лариса заворожила его своей энергетикой. Тогда, в аэропорту, Лариса отказалась дать Домогарову свой телефон. Но потом сама пришла к нему на спектакль в театр. В букете цветов она оставила записку со своим номером телефона.Они ездили вместе отдыхать, периодически Лариса жила в загородном доме Домогарова.

«В силу разных обстоятельств мы редко видимся. Но он дарит мне много радости и тепла», – признавалась она как-то журналистам.

Домогаров уверял, что встретил по-настоящему близкого человека.В прессе периодически судачили о том, что они тайно поженились, что Черникова ждёт ребёнка. На деле же ни о какой свадьбе и речи не шло. У Ларисы был рак, с которым она боролась уже несколько лет. И сколько ей отмерено времени, не знала даже она сама.

«Я знал, что это так. Только вот никто не знал, когда придёт этот час икс. Это страшно – жить и понимать, что он настанет», – делился актёр.

Этот час для 32-летней Ларисы Черниковой наступил в 2015 году…

…После этого Домогаров ещё больше замкнулся. Пресса уже совсем перестала было судачить о романах знаменитого актёра, как подоспела новость о его тайной свадьбе с танцовщицей Татьяной Степановой, которая была младше него на 22 года. Причём, судя по признанию актёра, вместе под одной крышей к тому времени они жили уже несколько лет.

Однако в прошлом году, накануне 59-летия Домогарова, стало известно, что их отношения со Степановой пошли прахом. По словам подруги Татьяны, актёр совершенно не ценил преданную спутницу, которая всю себя посвятила звёздному избраннику, вела быт и даже закрывала глаза на его похождения. При этом, как оказалось, до официального оформления отношений дело так и не дошло. Хотя 36-летняя Татьяна мечтала о браке и детях.

Правда, в одном из недавних интервью актёр обмолвился, что ездил в магазин со своей «второй половиной». А на днях в эфире НТВ подтвердил, что он действительно не одинок. «Она мой помощник, друг, жена», – поделился он. Но кто она и как давно рядом с ним, распространяться не стал.

…Домогаров и сам признаёт, что у него тяжёлый характер.

«Я сложный», – соглашается он. – Считаю, что нужно обладать характером, чтобы удержать позиции и сохранить своё «я».