Менеджер Джонни Деппа опроверг информацию о приезде актера в Россию

Менеджер Стивен Дойтерс, который является помощником Джонни Деппа, высказался в своем аккаунте в Twitter насчет вопроса о возможном посещении актером России. В интернете появилось видео, в котором Джонни Депп якобы обращается к российским фанатам, благодарит их за просмотр его нового фильма “Жанна Дюбарри” (16+) и обещает встретиться с ними в ближайшем времени.
Многие восприняли это как личное обращение к россиянам. Однако, по словам Дойтерса, этот ролик предназначен для фанатов по всему миру и не имеет отношения к конкретной поездке в Россию.
“Видео создавалось для мирового показа фильма. Поездки в Россию не планируются” — написал представитель актера.
Несколько дней назад один из участников российской группы “ЯМОРЕ” сообщил РИА Новости, что они находятся в переговорах о возможном приезде Джонни Деппа в Россию осенью. Пиар-менеджер коллектива Мария подтвердила, что актер был приглашен для записи гитарной партии, но никаких выступлений не планировалось.
Согласно данным СМИ, Джонни Депп получил предложение заработать 370 тысяч долларов за совместную работу с группой. Пока актер не прокомментировал эти сообщения.