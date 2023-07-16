Менеджер Джонни Деппа опроверг информацию о приезде актера в Россию

Менеджер Стивен Дойтерс, который является помощником Джонни Деппа, высказался в своем аккаунте в Twitter насчет вопроса о возможном посещении актером России. В интернете появилось видео, в котором Джонни Депп якобы обращается к российским фанатам, благодарит их за просмотр его нового фильма “Жанна Дюбарри” (16+) и обещает встретиться с ними в ближайшем времени.

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Многие восприняли это как личное обращение к россиянам. Однако, по словам Дойтерса, этот ролик предназначен для фанатов по всему миру и не имеет отношения к конкретной поездке в Россию.

“Видео создавалось для мирового показа фильма. Поездки в Россию не планируются” — написал представитель актера.

Несколько дней назад один из участников российской группы “ЯМОРЕ” сообщил РИА Новости, что они находятся в переговорах о возможном приезде Джонни Деппа в Россию осенью. Пиар-менеджер коллектива Мария подтвердила, что актер был приглашен для записи гитарной партии, но никаких выступлений не планировалось.