Екатерина Волкова снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»

Известная российская актриса Екатерина Волкова рассказала, что примет участие в съемках российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ее слова приводит издание «СтарХит».

Звезда "Скорой помощи" уверена, что сериал в российской адаптации понравится и тем, кто смотрел турецкий оригинал, и тем, кто его не видел, поскольку позволит погрузиться в атмосферу.

Также Екатерина Волкова призналась, что ее младшая дочь Александра, узнав, что мама участвует в проекте, «подпрыгнула от радости».