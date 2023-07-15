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Екатерина Волкова снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»

Известная российская актриса Екатерина Волкова рассказала, что примет участие в съемках российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ее слова приводит издание «СтарХит».

Екатерина Волкова снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»
© РИА Новости

Звезда "Скорой помощи" уверена, что сериал в российской адаптации понравится и тем, кто смотрел турецкий оригинал, и тем, кто его не видел, поскольку позволит погрузиться в атмосферу.

Также Екатерина Волкова призналась, что ее младшая дочь Александра, узнав, что мама участвует в проекте, «подпрыгнула от радости».

Напомним, что съемки начались в Москве еще 17 мая.

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