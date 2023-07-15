Папарацци сняли Деппа опирающимся на трость

Плохие новости для всех фанатов Джонни Деппа, которые ждут не дождутся приезда любимой звезды в Россию. На этой неделе актер отыграл концерт в Глазго вместе со своей группой Hollywood Vampires, а после шоу его заметили опирающимся на трость.

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Как пишет Daily Mail, виной всему — травма ноги, которую актер заработал еще в середине мая, когда подвернул ногу во время Каннского фестиваля.

Казалось, Депп быстро восстановился и даже начал снова играть концерты. Но буквально через неделю опять повредил лодыжку — на этот раз выкладываясь по полной на лондонском шоу памяти своего друга, рок-легенды Джеффа Бека. Тут уж медицинская команда звезды всерьез обеспокоилась его состоянием, поставила диагноз «перелом лодыжки» и проинструктировала Джонни не летать в обозримом будущем.

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