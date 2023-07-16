Райан Гослинг прокомментировал разговоры о «старости» Кена
2-летний актёр сыграл кукольного персонажа в фильме «Барби», который выйдет в прокат 19-го июля.
Даже Кен не может всем угодить. Сейчас продолжается рекламная кампания нового фильма Warner Bros., и его звёзды, Марго Робби и Райан Гослинг, дали интервью New York Times. В частности, они прокомментировали разговоры, возникшие в соцсетях после выхода трейлеров, что Кен в исполнении Гослинга получился «старым».
«Технически Барби и Кен находятся в 60-летнем возрасте. Так что неважно», - пояснила Марго.
«Первое, о чём я подумала, когда услышала об этом, был фильм «Бриолин», где герои должны быть старшеклассниками. И ни одного раза за все 150 просмотров, во время которых я наслаждалась «Бриолином», я не подумала: «Мне нужно проверить их возраст». Они нашли самых харизматичных, талантливых людей, поразивших меня. И поэтому я люблю этот фильм».
Со своей стороны, Райан рассказал, что поначалу сомневался – стоит ли ему браться за роль Кена, потому что персонажа окружает специфическая аура. Актёр окрестил её «кенерджи». «Но вечером я поверил Марго и Грете (режиссёр «Барби» Грета Гервиг). У них было такое ясное представление о будущей картине, что я решил просто стать Кеном, чего бы мне это ни стоило».