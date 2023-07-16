Райан Гослинг прокомментировал разговоры о «старости» Кена

«Первое, о чём я подумала, когда услышала об этом, был фильм «Бриолин», где герои должны быть старшеклассниками. И ни одного раза за все 150 просмотров, во время которых я наслаждалась «Бриолином», я не подумала: «Мне нужно проверить их возраст». Они нашли самых харизматичных, талантливых людей, поразивших меня. И поэтому я люблю этот фильм».