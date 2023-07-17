Умер актер Александр Орловский

В возрасте 60 лет скончался известный актер Александр Орловский, об этом сообщил портал kino-teatr.ru.

Александр Орловский родился в городе Губаха Пермского края, после окончания ЛГИТМиК переехал в Москву, где до 2001 года служил в театре "АпАРТе", затем перебрался в Петербург, где вначале работал в Александринском театре, потом - в Театре на Литейном. Петербургские зрители помнят Орловского по роли Акакия Акакиевича в гоголевской "Шинели" и другим ярким театральным постановкам. Ну а всероссийскую известность актеру принесли его киноработы.

В фильмографии Александра Орловского 39 полнометражных картин и сериалов. В 2001 году он появился в "Агенте национальной безопасности", а уже через два года сыграл в первой экранизации романа "Азазель", Орловскому досталась роль Джеральда Канингема, директора интерната для детей с удивительными способностями.

Затем были роли в "Улицах разбитых фонарей", в нескольких сезонах "Ментовских войн" и "Морских дьяволов".

Орловский много играл в исторических лентах - "Пером и шпагой", " Господа офицеры: Спасти императора", "Александр. Невская битва", " Секретная служба Его Величества".

Последней киноработой Александра Орловского стала криминальная драма "Марш-бросок: охота на "Охотника", увидевшая свет в 2014 году.