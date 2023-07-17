Актеры, которые сыграли реальных маньяков
Если актер сыграл злодея так, что все зрители начали его ненавидеть, значит, он хороший актер. Гораздо тяжелее воплотить на экране не просто злодея, а маньяка с психическими расстройствами. А если этот маньяк существовал в жизни и на его счету десятки жертв, то приходится перебарывать отвращение и вживаться в роль.
Об актерах, которые сыграли существующих маньяков, — в материале “Рамблера”.
Эван Питерс — Джеффри Дамер
Актер сыграл жестокого маньяка в мини-сериале, и за свою роль был награжден “Золотым глобусом”. Это — не первый раз, когда Питерс играет психически нездорового человека, но до этого все персонажи были вымышленными.
Несмотря на признание его как драматического актера, после роли Дамера актер заявил, что мечтает сняться в романтической комедии, так как образы маньяков ему надоели и негативно влияют на психологическое состояние.
Дмитрий Нагиев — Андрей Чикатило
На протяжении двух сезонов Дмитрий Нагиев появлялся на экране в образе Андрея Чикатило. Создатели сериала до последнего момента скрывали актера, выбранного на главную роль. После выхода нескольких серий Нагиев дал откровенное интервью. В нем он рассказал, что долго сомневался относительно согласия на роль Чикатило. Однако понять персонажа ему помогло отвращение, которое он испытывал к собственному герою.
“Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии”, — говорил Нагиев в одном из интервью о своей роли.
Тахар Рахим — Чарльз Собрадж
Актер с алжирским происхождением сыграл маньяка, убивавшего туристов в разных странах Азии. Несмотря на то, что критики похвалили игру Рахима в сериале "Змей", они отметили, что он плохо передает мотивацию главного героя. Тем не менее, Чарльз Собрадж получился правдоподобным персонажем. Зрители заявили, что у них появилось сострадание к маньяку, так как убийства им не показались достаточно жестокими.
Зак Эфрон — Тед Банди
Выходцу из школьных комедий Заку Эфрону было тяжело перебороть амплуа школьника, поэтому он взялся за роль Теда Банди. Преступник пользовался своей красотой, обманывал женщин, а затем убивал их. Так и Зак Эфрон, посмотрев на зрителей своими голубыми глазами, показал, что маньяк был не таким уж и плохим.
Из-за отсутствия кровавых сцен и из-за привлекательной внешности Зака Эфрона зритель начинает поддерживать маньяка. Возможно, режиссер и хотел добиться этого эффекта, так как в реальной жизни его тоже поддерживали много людей.