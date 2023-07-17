Актеры, которые сыграли реальных маньяков

Если актер сыграл злодея так, что все зрители начали его ненавидеть, значит, он хороший актер. Гораздо тяжелее воплотить на экране не просто злодея, а маньяка с психическими расстройствами. А если этот маньяк существовал в жизни и на его счету десятки жертв, то приходится перебарывать отвращение и вживаться в роль.

© Кадр из фильма «Монстр: история Джеффри Дамера»

Об актерах, которые сыграли существующих маньяков, — в материале “Рамблера”.

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Эван Питерс — Джеффри Дамер

Актер сыграл жестокого маньяка в мини-сериале, и за свою роль был награжден “Золотым глобусом”. Это — не первый раз, когда Питерс играет психически нездорового человека, но до этого все персонажи были вымышленными.

Несмотря на признание его как драматического актера, после роли Дамера актер заявил, что мечтает сняться в романтической комедии, так как образы маньяков ему надоели и негативно влияют на психологическое состояние.

Дмитрий Нагиев — Андрей Чикатило

Кадр из сериала "Чикатило"

На протяжении двух сезонов Дмитрий Нагиев появлялся на экране в образе Андрея Чикатило. Создатели сериала до последнего момента скрывали актера, выбранного на главную роль. После выхода нескольких серий Нагиев дал откровенное интервью. В нем он рассказал, что долго сомневался относительно согласия на роль Чикатило. Однако понять персонажа ему помогло отвращение, которое он испытывал к собственному герою.

“Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии”, — говорил Нагиев в одном из интервью о своей роли.

Тахар Рахим — Чарльз Собрадж

Кадр из сериала "Змей"

Актер с алжирским происхождением сыграл маньяка, убивавшего туристов в разных странах Азии. Несмотря на то, что критики похвалили игру Рахима в сериале "Змей", они отметили, что он плохо передает мотивацию главного героя. Тем не менее, Чарльз Собрадж получился правдоподобным персонажем. Зрители заявили, что у них появилось сострадание к маньяку, так как убийства им не показались достаточно жестокими.

Зак Эфрон — Тед Банди

Кадр из фильма "Красивый, плохой злой"

Выходцу из школьных комедий Заку Эфрону было тяжело перебороть амплуа школьника, поэтому он взялся за роль Теда Банди. Преступник пользовался своей красотой, обманывал женщин, а затем убивал их. Так и Зак Эфрон, посмотрев на зрителей своими голубыми глазами, показал, что маньяк был не таким уж и плохим.