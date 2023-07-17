Комик Евгений Чебатков женился на актрисе Вере Дровениковой

Популярный комик с ТНТ женился, прославившийся в шоу Stand Up на канале ТНТ женился на актрисе Вере Дровениковой, сыгравшей таких фильмах и сериалах, как «Подольские курсанты», «СашаТаня» и «Старец».

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Фото и видео со свадьбы Дровеникова опубликовала в своих соцсетях. На кадрах видно, как невесту ведут к алтарю, а счастливый Чебатков, увидев свою возлюбленную, не может сдержать слез.

О романе Чебаткова с Дровениковой общественность узнала только в сентябре 2021 года, когда пара вместе появилась на премии журнала GQ.

В июне стало известно, что женился другой звездный комик, Андрей Бебуришвили.