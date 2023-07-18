Мэтт Дэймон отказался уходить в отпуск из-за съемок в «Оппенгеймере»

Это может показаться выдумкой, но на самом деле это правда. Мне пришлось подробно обсудить со своей женой, что я беру отпуск. У нас в семье было что-то вроде оговорки, при которой я не ухожу в отпуск, если позвонит Кристофер. Мы не знали, работал он над чем-нибудь или нет, потому что он никогда о подобном не скажет. Он просто звонит тебе ни с того ни с сего. И вот, такой момент настал.