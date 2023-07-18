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Анна Каменкова: "Какой везучий человек я!"

На IV Международном кинофестивале "Западные ворота" в Пскове актрисе Анне Каменковой вручили почетную премию "Жизнь в кино" - за многолетний вклад в кинематограф.

Анна Каменкова: "Какой везучий человек я!"
© Российская Газета

Анна Семеновна представила фильмы со своим участием - "Молодая жена", "Ты есть…" и провела творческую встречу со зрителями.

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Аня пойдет в артистки

- Как видите, молодая уже не молода. Но что делать? Жизнь идет. И какая радость, что фильм "Молодая жена" еще показывают, смотрят, он находит отклик.

Формулировка "За вклад в кинематограф" мне не нравится, а "Жизнь в кино" - красивая. Мой стаж в кино - 65 лет. Влетела туда случайно. Впервые я снялась в пять лет - была такая картина на "Беларусьфильме" - "Девочка ищет отца".

В сквере дети читали стихи. Я возмутилась, что меня не позвали, подошла и сказала: "Я тоже могу!" Стихов я знала много, мои родители - учителя, весь дом - в книгах. Почитала - и все. Вскоре меня вызвали на пробу в Минск. Поехали туда с мамой. Правда, им нужна была девочка постарше - 7-8 лет, роль большая, и боялись, что мелкая не справится.

Если ты снялась в кино, попала в эту сказочную жизнь, уже не отвертишься. Все знали: Аня пойдет в артистки. Много предложений было. Родители - умные, отказывали: "Нет, никакого кино, пусть учится!"

"Лесные качели", "Весенний призыв", "Такая короткая длинная жизнь"… - это все было позже.

Театр. Эфрос

- Я поступила в Щепкинское училище, на курс Михаила Ивановича Царева, мэтра Малого театра. Все хорошо складывалось. После выпуска меня брали несколько московских театров. Я пошла к Анатолию Васильевичу Эфросу, великому театральному режиссеру. Он так выстраивал роль, что артист легко выходил на невероятные эмоциональные вещи. Делал спектакли с такой щемящей нотой, глубокой болью, задевал самые тонкие человеческие струны, что зрители шли из театра до метро молча, размышляли, а потом обсуждали увиденное.

Я благодарна судьбе, что меня взяли в Театр на Малой Бронной. Какой везучий человек я! Играла вместе с Михаилом Козаковым, Леонидом Броневым, Львом Дуровым, Николаем Волковым, Ольгой Яковлевой, Ольгой Остроумовой, Андреем Мироновым эт цэтэра. Репетировала "Месяц в деревне" с Олегом Далем. Блестящая плеяда актеров, мэтры.

В театре должны быть все поколения, тогда это театр-дом, семья, где ты ориентируешься на старших - великих мастеров, побаиваешься их, растешь с ними, они помогают советами. Такая школа дорогого стоит.

Ольга Остроумова ушла в декрет, и на меня посыпалась ее роли. Ввод за вводом. Театральный ввод - никакой экзамен не сравнится с ним, как это страшно!

"Вы не подходите для кино"

- А какие партнеры у меня были в кино! Смоктуновский в фильме "Поздняя любовь", Джигарханян - "Рассказы о любви" по Чехову… Считаю это подарками - я вся в подарках.

Все время меня спрашивают о "Молодой жене". Опять же - случай. Не моя заслуга. Будучи молодой актрисой, я много играла в театре. Многие удивлялись: почему тебя не снимают? Я ездила на пробы, но в результате на роль брали другую артистку. Даже говорили: "У вас лицо не подходит для кино". И вдруг пришло предложение на фильм "Молодая жена". Все, думаю, поеду в последний раз!

Приехала в Ленинград на "Ленфильм" к режиссеру Леониду Менакеру. Когда переодевалась, услышала, как он говорит своим помощницам: "Я просил вас о другой артистке: огромные голубые глаза, коса! А это что?" В сцене, которую мне дали на пробу, я так разрыдалась - не потому что такая талантливая, а потому что была в состоянии горечи, обиды и использовала это состояние. После этой пробы Менакер сразу сказал, без худсовета: "Вы утверждены". Это была моя первая большая роль в кино, заявка на будущее.

Работать с Леонидом Исааковичем было удовольствием. Человек с невероятной харизмой, обаянием, хорошим чувством юмора. Потом я снялась в его картине "Последняя дорога" - о последних днях жизни Пушкина, играла сестру Натали - Александру Гончарову. Оператор был тот же - Владимир Ковзель, потрясающий мастер. Он показал мне рабочий материал. Без игровых сцен - проезды, балы. Так все было натурально! Я еще подумала: как же будут снимать артистов?

Менакера я считаю своим крестным отцом в кино. Он поверил в меня, дал возможность сыграть. А потом пошли приглашения: "Государственная граница", "Солнечный ветер", "Поздняя любовь", "Визит к Минотавру"… И уже я выбирала.

Озвучка

- Озвучивание - это отдельная профессия, тонкая работа.

Мне снова повезло. Я была студенткой второго курса, когда собирались дублировать "Ромео и Джульетту" Дзеффирелли. Все лучшие артистки пробовались на Джульетту. Мой педагог предложил попробовать меня. После пробы мне сказали: "Позвоните нам через неделю". Как сейчас помню: звоню из телефона -автомата около училища и слышу: "Да, деточка, вы утверждены". Это была моя первая роль дубляжа. Мы писали фильм три месяца, репетировали, делали дубли. Сейчас управились бы за два дня.

Как-то я встретилась с режиссером дубляжа, которая делала 100 дублей. После этого (сцена была на дыхании) я вышла и упала в обморок.

Раньше фильм снимали, потом надо было его озвучить. Не было записи звука на площадке. Я знаю актеров, которые страшно переживали перед озвучкой, ненавидели этот процесс, не попадали в себя самого.

Но были и потрясающие мастера. Помню, как Всеволод Ларионов, блистательный актер, записывал роль Меркуцио, огромный монолог. Я была ошарашена, как виртуозно он делал это. И дал мне совет: "Значит, так, детка. Если ты подошла к микрофону, работай на полную мощность, иначе ничего не выйдет".

Озвучанием можно либо потопить роль, либо поднять ее. Бывает, видишь: голос отдельно, артистка - отдельно, не совпадает. Мне важно, чтобы было смыкание с артисткой. И в дубляже. Когда просто смотрят фильм и не думают про дубляж, не замечают его - это хорошая работа.

"Нельзя выходить на сцену, если в тебе нет энергии"

- Сейчас ролей для моего возраста, к сожалению, нет. Вынуждена играть бабушек, мам, которые все время жарят котлеты, гладят кофточки, напутствуют детей: "Будь осторожней!" Я раз отказалась, два, а потом думаю: забор на даче развалился, нужны деньги на новый - соглашусь.

Я думаю, это справедливо: нет никакого интереса смотреть на стариков - что на экране, что на сцене. Кино как спорт - дело молодых. А мы уже обречены на бабушек, лавочки, котлеты… Сейчас вот прислали любопытный сценарий, там мамочка, которая тихо вплывает в деменцию. Это интересно, уже есть что играть.

Однажды мне повезло. Позвонил режиссер Юрий Грымов и предложил роль Маши в "Трех сестрах" по пьесе Чехова. В кино. Мне было 65. А Маше, как известно, 25. Оказалось, у Юры такая интересная концепция картины! И я согласилась. Посмотрите этот фильм, если не видели. Грымов собрал нас, артистов, уже в приличном возрасте - Полякову, Мазуркевич, Балуева, Суханова, Пашутина… Трактовка необычная. И это правильно. Когда 25-летняя Маша говорит: "Жизнь прошла!" - это неубедительно, а вот если ей 60 - это интересно. А материал какой - Чехов! Текст остался прежним, его не переписывали.

Теперь я играю несколько спектаклей в театре Грымова "Модерн". Первым стал "О дивный новый мир". Очень люблю спектакль "Ничего, что я Чехоff?" - о Михаиле Чехове и его жене Ольге, уникальной женщине. Из советской России в 1920 году она приехала в Германию, стала примой немецкого кинематографа, любимой актрисой Гитлера, он приезжал с букетом на ее премьеры, за ней отправляли автомобиль от него… Очень красивая - не в пример мне. Я спрашивала Грымова: "Юра, как я могу играть Ольгу Чехову?"

Загадка: на какую разведку работала Ольга - на англичан, немцев, русских? А в 60 лет, когда закончилась ее артистическая карьера, она, имея диплом косметолога, открыла в Мюнхене фирму "Косметика Ольги Чеховой". Ее компания на протяжении 25 лет была крупнейшей в Европе.

И трагический монолог в финале… Счастье играть такую роль, это подарок.

В спектакле "Человек с глазами Моцарта" играю бабку Катю, ворожею, ведьму. Пытаюсь не наигрывать. "Кладбище понтов" - замечательная пьеса про ожившие автомобили. "Ну что, спрашиваю, я бабушка - "копейка"?" - "Нет, Бабушка Тойота".

Пока я еще как-то на плаву, и это меня радует. Нельзя выходить на сцену, если в тебе нет энергии. Иногда вижу, как немолодые артисты, да и молодые тоже, устало выглядят на сцене… Думаю, как только пойму, что энергии больше нет, так сразу закончу.

"Тест на беременность"

- Это был удачный проект. Я с наслаждением играла акушера-гинеколога Аллу Кашину. Есть характер, судьба. Она умная, дерзкая - это всегда интересно. Стерва. "Давай, мы ее оправдаем!", - сказала я режиссеру Мише Вайнбергу. (Сначала я снималась у него в "Методе Фрейда"). Надо было искать в себе качества начальницы. А потом мне говорили зрители-медики: "Ну это точно наша заведующая, один к одному!".

Почему еще соглашаюсь на сериалы? Общаешься с молодежью - с актерами, режиссерами - и не чувствуешь себя бабушкой русского театра. Новых фильмов смотрю я немного. Но иногда смотришь и думаешь: классный парень или какая девочка замечательная!

Сейчас столько фильмов, сериалов выходит! Такая движуха! На таких скоростях все… Раньше съемочный день длился 8 часов, снимали одну сцену, подробно, с вариациями. А сейчас 12 часов - и у тебя может быть 7-8 сложнейших сцен.

Мама и бабушка в жизни

- Муж мой - Анатолий Спивак, к сожалению, недавно ушел из жизни. Он был прекрасным актером и режиссером. Собственно, он сделал из меня актрису - работал со мной, давал совершенно невероятные задания и требовал, чтобы я выполняла их.

Был такой замечательный фильм, правда, его мало кто видел - "Софья Петровна", один из самых моих любимых. Очень тяжелый, про 1937 год. Уже снявшись в нем, я долго не могла прийти в себя, ходила сгорбившись, глаз потухший. Очень помог мне в этой картине муж. С самого начала репетировал со мной: сделай так… Давал точный рисунок. Он по нутру - ученик Эфроса.

Сын наш, слава богу, не артист. Но все равно имеет отношение к театру: занимается авторскими правами драматургов. Ему доверяют, я горжусь им. Окончил юридический факультет Высшей школы экономики. Сам, без нашей помощи, поступил на бюджет. Сережа - мой дружок-дружок, самый близкий и любимый.

Два года назад родился внук - Александр Сергеевич. Невозможно сладкий! Но я бабушка никакая, к сожалению, скверная. Только приезжаю с подарками - откупаюсь. Но есть другая бабушка - Олечкина мама, настоящая: она все время с малышом - гуляет, играет, там любовь за двоих. Но, может, чуть позже и я наверстаю: буду водить внука по музеям, театрам…

Кстати

Актрисы, которых озвучила в кино Анна Каменкова: Оливия Хасси, Шэрон Стоун, Катрин Денев, Барбра Стрейзанд, Мерил Стрип, Кейт Уинслет, Мэг Райан, Жюльет Бинош, Ирэн Жакоб, Джулия Робертс.

Актеры, Молодая жена, Визит к Минотавру, Тест на беременность, Метод Фрейда, Ромео и Джульетта, Анатолий Спивак, Оливия Хасси, Ольга Чехова, Всеволод Ларионов, Михаил Царев, Леонид Менакер, Ольга Яковлева, Михаил Козаков, Анатолий Эфрос, Николай Волков, Лев Дуров, Анна Каменкова, Михаил Чехов, Шэрон Стоун, Барбра Стрейзанд, Юрий Грымов, Джулия Робертс, Мерил Стрип, Ольга Остроумова, Кейт Уинслет, Андрей Миронов, Александр Гончаров, Катрин Денев, Ленфильм, ВШЭ