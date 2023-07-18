Анна Каменкова: "Какой везучий человек я!"

На IV Международном кинофестивале "Западные ворота" в Пскове актрисе Анне Каменковой вручили почетную премию "Жизнь в кино" - за многолетний вклад в кинематограф.

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Анна Семеновна представила фильмы со своим участием - "Молодая жена", "Ты есть…" и провела творческую встречу со зрителями.

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Аня пойдет в артистки

- Как видите, молодая уже не молода. Но что делать? Жизнь идет. И какая радость, что фильм "Молодая жена" еще показывают, смотрят, он находит отклик.

Формулировка "За вклад в кинематограф" мне не нравится, а "Жизнь в кино" - красивая. Мой стаж в кино - 65 лет. Влетела туда случайно. Впервые я снялась в пять лет - была такая картина на "Беларусьфильме" - "Девочка ищет отца".

В сквере дети читали стихи. Я возмутилась, что меня не позвали, подошла и сказала: "Я тоже могу!" Стихов я знала много, мои родители - учителя, весь дом - в книгах. Почитала - и все. Вскоре меня вызвали на пробу в Минск. Поехали туда с мамой. Правда, им нужна была девочка постарше - 7-8 лет, роль большая, и боялись, что мелкая не справится.

Если ты снялась в кино, попала в эту сказочную жизнь, уже не отвертишься. Все знали: Аня пойдет в артистки. Много предложений было. Родители - умные, отказывали: "Нет, никакого кино, пусть учится!"

"Лесные качели", "Весенний призыв", "Такая короткая длинная жизнь"… - это все было позже.

Театр. Эфрос

- Я поступила в Щепкинское училище, на курс Михаила Ивановича Царева, мэтра Малого театра. Все хорошо складывалось. После выпуска меня брали несколько московских театров. Я пошла к Анатолию Васильевичу Эфросу, великому театральному режиссеру. Он так выстраивал роль, что артист легко выходил на невероятные эмоциональные вещи. Делал спектакли с такой щемящей нотой, глубокой болью, задевал самые тонкие человеческие струны, что зрители шли из театра до метро молча, размышляли, а потом обсуждали увиденное.

В театре должны быть все поколения, тогда это театр-дом, семья, где ты ориентируешься на старших - великих мастеров, побаиваешься их, растешь с ними, они помогают советами. Такая школа дорогого стоит.

Ольга Остроумова ушла в декрет, и на меня посыпалась ее роли. Ввод за вводом. Театральный ввод - никакой экзамен не сравнится с ним, как это страшно!

"Вы не подходите для кино"

- А какие партнеры у меня были в кино! Смоктуновский в фильме "Поздняя любовь", Джигарханян - "Рассказы о любви" по Чехову… Считаю это подарками - я вся в подарках.

Все время меня спрашивают о "Молодой жене". Опять же - случай. Не моя заслуга. Будучи молодой актрисой, я много играла в театре. Многие удивлялись: почему тебя не снимают? Я ездила на пробы, но в результате на роль брали другую артистку. Даже говорили: "У вас лицо не подходит для кино". И вдруг пришло предложение на фильм "Молодая жена". Все, думаю, поеду в последний раз!

Приехала в Ленинград на "Ленфильм" к режиссеру Леониду Менакеру. Когда переодевалась, услышала, как он говорит своим помощницам: "Я просил вас о другой артистке: огромные голубые глаза, коса! А это что?" В сцене, которую мне дали на пробу, я так разрыдалась - не потому что такая талантливая, а потому что была в состоянии горечи, обиды и использовала это состояние. После этой пробы Менакер сразу сказал, без худсовета: "Вы утверждены". Это была моя первая большая роль в кино, заявка на будущее.

Работать с Леонидом Исааковичем было удовольствием. Человек с невероятной харизмой, обаянием, хорошим чувством юмора. Потом я снялась в его картине "Последняя дорога" - о последних днях жизни Пушкина, играла сестру Натали - Александру Гончарову. Оператор был тот же - Владимир Ковзель, потрясающий мастер. Он показал мне рабочий материал. Без игровых сцен - проезды, балы. Так все было натурально! Я еще подумала: как же будут снимать артистов?

Менакера я считаю своим крестным отцом в кино. Он поверил в меня, дал возможность сыграть. А потом пошли приглашения: "Государственная граница", "Солнечный ветер", "Поздняя любовь", "Визит к Минотавру"… И уже я выбирала.

Озвучка

- Озвучивание - это отдельная профессия, тонкая работа.

Мне снова повезло. Я была студенткой второго курса, когда собирались дублировать "Ромео и Джульетту" Дзеффирелли. Все лучшие артистки пробовались на Джульетту. Мой педагог предложил попробовать меня. После пробы мне сказали: "Позвоните нам через неделю". Как сейчас помню: звоню из телефона -автомата около училища и слышу: "Да, деточка, вы утверждены". Это была моя первая роль дубляжа. Мы писали фильм три месяца, репетировали, делали дубли. Сейчас управились бы за два дня.

Как-то я встретилась с режиссером дубляжа, которая делала 100 дублей. После этого (сцена была на дыхании) я вышла и упала в обморок.

Раньше фильм снимали, потом надо было его озвучить. Не было записи звука на площадке. Я знаю актеров, которые страшно переживали перед озвучкой, ненавидели этот процесс, не попадали в себя самого.

Но были и потрясающие мастера. Помню, как Всеволод Ларионов, блистательный актер, записывал роль Меркуцио, огромный монолог. Я была ошарашена, как виртуозно он делал это. И дал мне совет: "Значит, так, детка. Если ты подошла к микрофону, работай на полную мощность, иначе ничего не выйдет".

Озвучанием можно либо потопить роль, либо поднять ее. Бывает, видишь: голос отдельно, артистка - отдельно, не совпадает. Мне важно, чтобы было смыкание с артисткой. И в дубляже. Когда просто смотрят фильм и не думают про дубляж, не замечают его - это хорошая работа.

"Нельзя выходить на сцену, если в тебе нет энергии"

- Сейчас ролей для моего возраста, к сожалению, нет. Вынуждена играть бабушек, мам, которые все время жарят котлеты, гладят кофточки, напутствуют детей: "Будь осторожней!" Я раз отказалась, два, а потом думаю: забор на даче развалился, нужны деньги на новый - соглашусь.

Я думаю, это справедливо: нет никакого интереса смотреть на стариков - что на экране, что на сцене. Кино как спорт - дело молодых. А мы уже обречены на бабушек, лавочки, котлеты… Сейчас вот прислали любопытный сценарий, там мамочка, которая тихо вплывает в деменцию. Это интересно, уже есть что играть.

Однажды мне повезло. Позвонил режиссер Юрий Грымов и предложил роль Маши в "Трех сестрах" по пьесе Чехова. В кино. Мне было 65. А Маше, как известно, 25. Оказалось, у Юры такая интересная концепция картины! И я согласилась. Посмотрите этот фильм, если не видели. Грымов собрал нас, артистов, уже в приличном возрасте - Полякову, Мазуркевич, Балуева, Суханова, Пашутина… Трактовка необычная. И это правильно. Когда 25-летняя Маша говорит: "Жизнь прошла!" - это неубедительно, а вот если ей 60 - это интересно. А материал какой - Чехов! Текст остался прежним, его не переписывали.

Теперь я играю несколько спектаклей в театре Грымова "Модерн". Первым стал "О дивный новый мир". Очень люблю спектакль "Ничего, что я Чехоff?" - о Михаиле Чехове и его жене Ольге, уникальной женщине. Из советской России в 1920 году она приехала в Германию, стала примой немецкого кинематографа, любимой актрисой Гитлера, он приезжал с букетом на ее премьеры, за ней отправляли автомобиль от него… Очень красивая - не в пример мне. Я спрашивала Грымова: "Юра, как я могу играть Ольгу Чехову?"

Загадка: на какую разведку работала Ольга - на англичан, немцев, русских? А в 60 лет, когда закончилась ее артистическая карьера, она, имея диплом косметолога, открыла в Мюнхене фирму "Косметика Ольги Чеховой". Ее компания на протяжении 25 лет была крупнейшей в Европе.

И трагический монолог в финале… Счастье играть такую роль, это подарок.

В спектакле "Человек с глазами Моцарта" играю бабку Катю, ворожею, ведьму. Пытаюсь не наигрывать. "Кладбище понтов" - замечательная пьеса про ожившие автомобили. "Ну что, спрашиваю, я бабушка - "копейка"?" - "Нет, Бабушка Тойота".

Пока я еще как-то на плаву, и это меня радует. Нельзя выходить на сцену, если в тебе нет энергии. Иногда вижу, как немолодые артисты, да и молодые тоже, устало выглядят на сцене… Думаю, как только пойму, что энергии больше нет, так сразу закончу.

"Тест на беременность"

- Это был удачный проект. Я с наслаждением играла акушера-гинеколога Аллу Кашину. Есть характер, судьба. Она умная, дерзкая - это всегда интересно. Стерва. "Давай, мы ее оправдаем!", - сказала я режиссеру Мише Вайнбергу. (Сначала я снималась у него в "Методе Фрейда"). Надо было искать в себе качества начальницы. А потом мне говорили зрители-медики: "Ну это точно наша заведующая, один к одному!".

Почему еще соглашаюсь на сериалы? Общаешься с молодежью - с актерами, режиссерами - и не чувствуешь себя бабушкой русского театра. Новых фильмов смотрю я немного. Но иногда смотришь и думаешь: классный парень или какая девочка замечательная!

Сейчас столько фильмов, сериалов выходит! Такая движуха! На таких скоростях все… Раньше съемочный день длился 8 часов, снимали одну сцену, подробно, с вариациями. А сейчас 12 часов - и у тебя может быть 7-8 сложнейших сцен.

Мама и бабушка в жизни

- Муж мой - Анатолий Спивак, к сожалению, недавно ушел из жизни. Он был прекрасным актером и режиссером. Собственно, он сделал из меня актрису - работал со мной, давал совершенно невероятные задания и требовал, чтобы я выполняла их.

Был такой замечательный фильм, правда, его мало кто видел - "Софья Петровна", один из самых моих любимых. Очень тяжелый, про 1937 год. Уже снявшись в нем, я долго не могла прийти в себя, ходила сгорбившись, глаз потухший. Очень помог мне в этой картине муж. С самого начала репетировал со мной: сделай так… Давал точный рисунок. Он по нутру - ученик Эфроса.

Сын наш, слава богу, не артист. Но все равно имеет отношение к театру: занимается авторскими правами драматургов. Ему доверяют, я горжусь им. Окончил юридический факультет Высшей школы экономики. Сам, без нашей помощи, поступил на бюджет. Сережа - мой дружок-дружок, самый близкий и любимый.

Два года назад родился внук - Александр Сергеевич. Невозможно сладкий! Но я бабушка никакая, к сожалению, скверная. Только приезжаю с подарками - откупаюсь. Но есть другая бабушка - Олечкина мама, настоящая: она все время с малышом - гуляет, играет, там любовь за двоих. Но, может, чуть позже и я наверстаю: буду водить внука по музеям, театрам…