Марк Руффало призвал актеров отдавать предпочтение независимому кино
Звезда "Мстителей" Марк Руффало в своем Twitter-аккаунте призвал бастующих актеров отдавать предпочтение независимому кино.
Руффало в личных соцсетях эмоционально высказался о не достигнутом соглашении между профсоюзом актеров и голливудскими мейджорами.
Актер "Мстителей" обвинил последних в алчности и игнорировании потребностей артистов, не имеющих звездного статуса.
"Они создали империю миллиардеров и считают, что мы больше не представляем никакой ценности. Пока они тусуются в летних лагерях для мальчиков-миллиардеров, смеясь, как толстые коты, мы организовываем новый мир для рабочих", — высказался Руффало.
Он также призвал бастующих артистов отдать предпочтение независимому авторскому кино.
"Как насчет того, чтобы переключиться на инди фильмы? Ведь независимые кинокомпании конкурируют со стримингами. Мы просто сделаем то, что делали всегда — качественный контент, за который они будут вынуждены сражаться", — заявил Руффало.