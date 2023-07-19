Звезда «Оппенгеймера» сел на строгую диету ради главной роли

Звезда фильма «Оппенгеймер», ирландский актер Киллиан Мерфи сел на строгую диету и похудел на несколько килограммов ради главной роли. Об этом рассказали Эмили Блант и Мэтт Деймон.

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По словам Блант, во время съемок Мерфи придерживался очень строгой диеты и порой за целый день ел только миндаль. Актриса отметила, что актер сильно исхудал, чтобы добиться сходства со своим героем — физиком Робертом Оппенгеймером, участвовавшим в создании атомной бомбы.