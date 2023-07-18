Простые советские роли Михаила Пуговкина

13 июля, отмечался 100-летний юбилей со дня рождения замечательного советского и российского актёра театра и кино Михаила Пуговкина.

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Прекрасный и запоминающийся артист, которого мы знаем и любим, участвовал в съёмках более сотни художественных работ. Прожив долгую и интересную жизнь, полную разных ролей в театре, кино и на телевидении, известный актёр умер в возрасте 85 лет в 2008 году.

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Михаилу Пуговкину в эти дни многие издания посвящают материалы. Он из числа тех художественных явлений, о которых невозможно сказать слишком много.

Пуговкин оставил после себя немалое творческое наследие. Таким количеством художественных картин, в которых отличился Михаил Пуговкин, мало кто может похвастаться. На его счету около 150 сыгранных главных и второстепенных персонажей в кинофильмах и театральных постановках.

Тем не менее, большинство "пуговкинских" ролей были по факту второстепенными. И даже эпизодическими. Однако – вот парадокс! – порой из целого фильма запоминались именно они.

Михаил Пуговкин очень рано увлёкся актёрским мастерством. Ещё с дошкольных лет он плясал и пел частушки, и ему уже сызмальства прочили творческую карьеру. В 15 лет Пуговкин перебрался с роднёй из села Костромской губернии в Москву, где юноша учился ремеслу у работяг на промышленном заводе. Но творческая личность в молодом таланте не утихала: после работы Пуговкин посещал драматический кружок в Клубе имени Каляева под руководством народного артиста РСФСР А. Шатова.

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После одного из спектаклей парня заметил режиссёр Фёдор Каверин, который возглавлял тогда Московский драматический театр, и пригласил Пуговкина к себе играть во вспомогательном актёрском составе.

Оценив парня на профессиональной сцене, Пуговкину предложили сняться в киноленте "Дело Артамоновых" по мотивам одноимённого романа Максима Горького.

Второстепенная роль купца Степаши Барского стала для юноши дебютной в мире кинематографа. Драматичности дебюту актёра добавили исторические события: съёмки фильма проходили в 1941 году, а эпизод с участием Пуговкина закончили снимать 22 июня того же года — в первый день Великой Отечественной войны.

Спустя несколько недель молодой парень ушёл добровольцем на фронт, где провёл в опасных точках около двух лет. Получив тяжёлое ранение, он по состоянию здоровья вынужден был вернуться "на гражданку", где продолжил свою творческую деятельность.

Поначалу Михаил Пуговкин выступал в Московском театре драмы, который как раз вернулся в столицу из Ташкента после коренного перелома на фронте. Возможно, личный болезненный опыт времён войны сподвиг Пуговкина заняться комедией, дабы превозмочь трагедию и представить миру такие лёгкие и радостные образы.

В 1950-1960-х годах театральный артист решился полностью уйти в мир кинематографа. Михаил Пуговкин стал мастером воплощения различных образов и успешно справлялся с ролями, отражающими повседневную советскую жизнь. Ничего экстраординарного в этих образах не было, но сыграны они были просто великолепно.

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Максимально точно передавая характер персонажа, Пуговкин показывал зрителю суть советской действительности и что она из себя представляла.

Так, например, одну из самых запоминающихся многим поколениям его ролей он воплотил в жизнь в комедии Гайдая "Операция “Ы” и другие приключения Шурика". Его образ прораба, руководящего стройкой, проникнут идеалами социалистической стройности и настойчивостью. В попытках приучить к труду тунеядца, отбывающего 15 суток на исправительных работах, прораб под шум шлифования паркета читает ему целую лекцию о советских достижениях в науке и технике, полётах в космос и великой советской культуре.

Ревизор

Образ, хоть и комедийный, но показывал пример трудолюбия, преданности своему делу и преодоления трудностей в построении новой жизни. Некоторые зрители даже разглядели в прорабе Пуговкина ироничный шарж на Никиту Хрущёва.

Тема простых советских и понятных для зрителей образов продолжалась также в работе Михаила Пуговкина в фильме "Солдат Иван Бровкин". Там актёр мастерски передал характер Захара Силыча — простого заведующего гаражом в колхозе.

Жители Страны Советов хорошо знали, что завгары, как и все сотрудники, связанные со снабжением и имевшие доступ к дефицитным материалам, "простыми" не считались. К ним относились с пиететом и старались дружить в надежде на "услуги". Но Пуговкин сыграл человека с простыми житейскими ценностями. Его герой демонстрировал заботу о машинах и людях, которые с ними работали, а также отличался честностью и ответственностью в своём деле.

Ревизор

Так, он занимался воспитанием главного героя, Ивана Бровкина, и даже учил его водить машину, при этом Бровкин как-то умудрился утопить новенький колхозный грузовик.

В этой роли Захар Силыч символизировал работу коллективного хозяйства и показывал, как важно бережно относиться к общим ресурсам и общей судьбе.

К счастью, за всю свою актёрскую карьеру Пуговкин изображал не только простаков из рабочего класса. В очередной комедии Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", по праву ставшей легендой, артист примерил на себя роль напыщенного кинорежиссёра Карпа Савельевича Якина.

Олицетворяя элиту московской киноиндустрии, с явной претензией на талант и невероятную популярность, Пуговкин показал человека, который гонится за славой и вниманием к себе, забывая о творчестве и базовых мирских ценностях.

Ревизор

В образе Якина он высмеял самомнение и самодовольство, характерные для части советской творческой интеллигенции в те времена, однако явно не сравнимые с поведением и нравами "настоящего живого царя".

В целом, многие роли Михаила Пуговкина, связанные с жизнью простых советских людей, символизировали такие характерные черты, как трудолюбие, коллективизм, ответственность и честность. Они позволяли зрителям увидеть жизнь обычных граждан и вдохновляли на подвиги в социалистическом строительстве и развитии страны.