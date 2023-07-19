Горевой сравнил съемки в России и за рубежом

Российский актер Михаил Горевой, который снимался в зарубежных фильмах, рассказал о разнице работы над отечественными и иностранными картинами. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Он отметил, что работать с зарубежными профессионалами не только интересно, но и очень сложно. При этом знание языка он назвал не главным навыком. По словам Горевого, важно понимать взаимоотношения на площадке.

"Там все точнее и вернее, а у нас как будто на проволочках", — пояснил он.

Актер также добавил, что за границей к съемкам готовятся гораздо тщательнее, чем в России. Перед выходом на площадку нужно изучить все детали, при съемке отечественных фильмов команда надеется на свою удачу.

Несмотря на разницу в подходах, Горевой отметил, что ему больше нравится работать в России из-за схожего менталитета и отсутствия языкового барьера.