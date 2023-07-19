Умер актер Виктор Мелихов

В 61 год скончался актер Виктор Мелихов, зрителям он известен по многочисленным ролям в криминальных сериалах.

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О смерти артиста сообщил его коллега по цеху Марк Горонок.

"Умер мой друг… Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов", - написал Горонок в соцсетях.

Виктор Мелихов сниматься начал в девяностых. Одной из первых его работ стал телеспектакль "Сказка за сказкой", где он сыграл царевича Ярослава. Зрители увидели эту постановку в 1991 году.

Далее артист полностью сменил амплуа. В 1993 году он исполнил роль мафиози в фильме "Никотин", год спустя снялся в детективе "Последнее дело Вареного".

Виктор Мелихов появлялся в отдельных эпизодах сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности", "Морские дьяволы", "Агентство НЛС", "Опера", "Литейный, 4", "Ментовские войны", "Невский".