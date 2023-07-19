Сын Канделаки рассказал, кого сыграет в ремейке «Постучись в мою дверь»

«Что касается моего персонажа, то я будто сам себя играю! В жизни я каждый день работаю с музыкантами, и так совпало, что в сериале моя роль тоже связана с этим: я играю менеджера певицы, которую, к слову, сыграет большая звезда», — уточнил он.