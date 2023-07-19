Сын Канделаки рассказал, кого сыграет в ремейке «Постучись в мою дверь»

Сын Тины Канделаки рассказал, кого сыграет в российском ремейке «Постучись в мою дверь»
Сын Тины Канделаки Лео сыграет менеджера певицы в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом Лео Канделаки рассказал в интервью изданию PeopleTalk.
По словам 22-летнего Лео Канделаки, его друзья давно советовали ему попробовать себя в качестве актера, и в какой-то момент он решил «испытать себя» и приехал на кастинг российской версии «Постучись в мою дверь».
«Когда я вышел из стен «Мосфильма», мне казалось, что у этой истории не будет никакого развития, – ну сходил на пробы и сходил. Спустя месяц мне написали с предложением о роли в сериале», — рассказал Лео.
Молодой человек отметил, что сначала сомневался, стоит ли соглашаться на роль, но потом решил, что не стоит упускать такой шанс. Отвечая на вопрос о своей роли, Лео Канделаки заявил, что «русского Серкана Болата сыграет более опытный актер».
«Что касается моего персонажа, то я будто сам себя играю! В жизни я каждый день работаю с музыкантами, и так совпало, что в сериале моя роль тоже связана с этим: я играю менеджера певицы, которую, к слову, сыграет большая звезда», — уточнил он.
Сын Тины Канделаки также признался, что не смотрел оригинальную версию «Постучись в мою дверь», но «осилил на ускоренном режиме» несколько серий.
«Понаблюдал за основными персонажами, разобрался, что к чему, и на этом мой «стук в дверь» закончился. В целом мне понравилось – такой продукт имеет право на существование, и я понимаю, откуда у него столько поклонников», — добавил он.