Киллиан Мерфи сидел на жесткой диете ради роли в «Оппенгеймере»

Киллиан Мерфи сидел на жесткой диете ради роли в фильме «Оппенгеймер»
Коллега актера, Эмили Блант, поделилась, что в течение дня Киллиан ел только одно яблоко и горсть миндаля. От ужинов в компании съемочной группы артист отказывался, рассказала актриса Extra.
Актер рассказал, что во время своего похудения пытался соревноваться с самим собой. По мнению Мерфи, это не очень хорошо и может сказать на здоровье.
Киллиан решил не рассказывать, от каких именно продуктов он отказался ради похудения.
Также Гильдия киноактеров США присоединилась к забастовке. Актеры после появления на красной дорожке демонстративно покинули премьеру фильма «Оппенгеймер».