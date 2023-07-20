Киллиан Мерфи сидел на жесткой диете ради роли в «Оппенгеймере»

Коллега актера, Эмили Блант , поделилась, что в течение дня Киллиан ел только одно яблоко и горсть миндаля. От ужинов в компании съемочной группы артист отказывался, рассказала актриса Extra.

Актер рассказал, что во время своего похудения пытался соревноваться с самим собой. По мнению Мерфи, это не очень хорошо и может сказать на здоровье.