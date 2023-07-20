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Киллиан Мерфи сидел на жесткой диете ради роли в фильме «Оппенгеймер»

Коллега актера, Эмили Блант, поделилась, что в течение дня Киллиан ел только одно яблоко и горсть миндаля. От ужинов в компании съемочной группы артист отказывался, рассказала актриса Extra.

Киллиан Мерфи сидел на жесткой диете ради роли в «Оппенгеймере»
© Runews24

Актер рассказал, что во время своего похудения пытался соревноваться с самим собой. По мнению Мерфи, это не очень хорошо и может сказать на здоровье.

Киллиан решил не рассказывать, от каких именно продуктов он отказался ради похудения.

Также Гильдия киноактеров США присоединилась к забастовке. Актеры после появления на красной дорожке демонстративно покинули премьеру фильма «Оппенгеймер».

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