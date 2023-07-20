Марго Робби обхитрила киностудию на питчинге фильма «Барби»
Актриса Марго Робби обхитрила киностудию Warner Bros. на питчинге фильма «Барби», пообещав им $1 миллиард сборов. Об этом звезда рассказала в интервью изданию Collider.
По словам Робби, вместе со сценаристкой и режиссеркой фильма Гретой Гервиг она присутствовала на презентации будущей картины. Актриса настолько верила в проект, что пообещала продюсерам сверхвысокую прибыль.
«В своей речи я обратила их внимание на то, что студии часто оказываются в выигрыше, когда не боятся рисковать. Я привела в пример «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга. Кто тогда мог подумать, что фильм про оживших динозавров станет международным хитом? Мне очень хотелось, чтобы наша «Барби» повторила его судьбу. Да, я пообещала студии $1 миллиард, и возможно, переусердствовала с этой цифрой. Но мне же нужно было продать им идею, понимаете», — вспоминает Робби.
«Барби» Греты Гервиг с Марго Робби и Райном Гослингом выходит в мировой прокат 20 июля. Предварительные пресс-показы принесли картине высокие оценки критиков.