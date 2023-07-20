Актер Брэдли Оливье умер в 36 лет, не выходя из комы
На 37-м году жизни скончался Брэдли Оливье, актер кино и ТВ, сценарист, режиссер и продюсер.
В первую очередь артист известен по роли фельдшера Дэнни в популярнейшей южноафриканской "мыльной опере" "Биннеландцы", где играл восемь лет, и как Ксавье в "мыле" "Надежда".
Оливье был госпитализирован в больницу Life Flora в понедельник вечером в тяжелом состоянии, введен в медикаментозную кому и подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Через некоторое время в ряде СМИ появились сообщения о кончине актера. На что его семья выступила с официальным заявлением, призвав "прекратить спекуляции" и уверяя, что Брэдли, хоть и находится в критическом положении, но все еще жив.
19 июля семья выступила еще с одним заявлением, на этот раз подтверждая, что усилия медиков успехом не увенчались. Причиной назван сердечный приступ, передает News24.