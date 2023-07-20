Оливье умер в 36 лет, не выходя из комы

В первую очередь артист известен по роли фельдшера Дэнни в популярнейшей южноафриканской "мыльной опере" "Биннеландцы", где играл восемь лет, и как Ксавье в "мыле" "Надежда".

Оливье был госпитализирован в больницу Life Flora в понедельник вечером в тяжелом состоянии, введен в медикаментозную кому и подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Через некоторое время в ряде СМИ появились сообщения о кончине актера. На что его семья выступила с официальным заявлением, призвав "прекратить спекуляции" и уверяя, что Брэдли, хоть и находится в критическом положении, но все еще жив.