Умер советский актер Талиб Каримов
19 июля скончался Талиб Каримов, советский и узбекский актер театра, кино и ТВ, народный артист Узбекской ССР.
Талиб Рауфович Каримов родился 7 февраля 1940 года в Ташкенте. В 1961-м окончил Ташкентский театрально-художественный институт.
С 1961 года - артист Кокандского театра, с 1963-го - Узбекского драматического театра имени Хамзы.
Лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы, награжден орденом "Мехнат шухрати" (Трудовой славы). Звания народного артиста был удостоен в 1987 году.
Экранный дебют - 1964 год, драма со Светланой Норбаевой "Жизнь прошла ночью". Далее - Уткур из "Колокола Саята", легендарный сериал "Огненные дороги", "Застава", "перестроечная" криминальная драма "Облава на одичавших собак", главная роль в драме "Отец".