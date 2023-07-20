Умер советский актер Талиб Каримов

19 июля скончался Талиб Каримов, советский и узбекский актер театра, кино и ТВ, народный артист Узбекской ССР.

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Талиб Рауфович Каримов родился 7 февраля 1940 года в Ташкенте. В 1961-м окончил Ташкентский театрально-художественный институт.

С 1961 года - артист Кокандского театра, с 1963-го - Узбекского драматического театра имени Хамзы.

Лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы, награжден орденом "Мехнат шухрати" (Трудовой славы). Звания народного артиста был удостоен в 1987 году.