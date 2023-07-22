Наталья Бочкарева: как встреча с Табаковым изменила жизнь студентки

Актриса Бочкарева Наталья появилась на свет 25 июля 1980 года в советском городе Горький, который позже стал именоваться Нижним Новгородом. Оба ее родителя трудились на заводе «ГАЗ»: мама — бухгалтером, папа — рабочим цеха. Семья жила небогато, и во время обучения Наталье приходилось подрабатывать. Но счастливый случай свел ее с мэтром, и жизнь Натальи Бочкаревой в корне изменилась...

Биография Натальи Бочкаревой: училище, МХАТ, телевидение

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В детстве Наталья Бочкарева интересовалась буквально всем: посещала множество кружков и секций, от выжигания до хора народной песни. А еще очень любила ездить с папой на рыбалку. В школе девочка активно участвовала в самодеятельности и часто выступала на сцене. Ее драматический талант учителя отмечали уже тогда. Однако родители к увлечению дочки серьезно не отнеслись.

После девятого класса Наталья решила поступать в театральное училище Нижнего Новгорода. Причем это произошло случайно: во время прогулки девушка увидела объявление о наборе абитуриентов и решила попробовать себя. По воспоминаниям актрисы, она с легкостью прошла все три тура.

Будущей актрисе приходилось совмещать учебу с работой: писала статьи для местной газеты о приезжающих знаменитостях. Однажды она брала интервью у Евгения Петросяна, который пригласил ее посетить студию «Смехопанорамы» в Москве. Но тогда Наталья предложением не воспользовалась.

В 1998 году биография Натальи Бочкаревой сделала резкий поворот: она познакомилась с Олегом Табаковым, когда тот приезжал со своим спектаклем на гастроли в Нижний Новгород. Она сама подошла к мэтру и сказала, что хотела бы продолжить обучение в его школе-студии. По окончании училища она была зачислена сразу на второй курс.

Наталья Бочкарева рано осиротела. Сначала, немного не дожив до 55, скончалась ее мать, а через несколько лет — отец. После этого младшая сестра Надежда осталась на попечении Натальи и их тети. Студентке пришлось устроиться на подработку в ночной клуб, чтобы содержать себя и помогать сестре.

В 2002 году актриса Бочкарева Наталья закончила обучение и тут же была принята в труппу МХТ имени Чехова. Кроме того, была занята в одном из спектаклей знаменитой «Табакерки». Вообще, Олег Павлович во многом помог и поддержал ее: именно благодаря ему актриса сменила природный блонд на темный цвет и приняла предложение сниматься в ситкоме «Счастливы вместе».

Через несколько лет актрисе пришлось уволиться из МХТ, т. к. она отказалась играть не понравившуюся ей роль. Негласно такое поведение было запрещено. Несмотря на это, Табаков и Бочкарева сохранили дружеские отношения. Без работы актриса не осталась: на тот момент она была занята сразу в нескольких спектаклях столичных театров.

В 2006 году Наталье поступило предложение сняться в адаптации американского сериала «Женаты... с детьми». Поначалу ее мучали сомнения, т. к. из-за плотного графика съемок она не хотела бросать театр. Но после нескольких пилотных серий она все же дала согласие.

Как позже признавалась актриса, роль Даши Букиной помогла ей раскрыть свой творческий потенциал. Наталье на момент начала съемок едва исполнилось четверть века, а играть предстояло женщину за сорок, да еще и со взрослыми детьми. Чтобы добавить возраста, ее покрасили в огненно-рыжий и делали нарочито яркий макияж. Сериал выходил на экраны до 2013 года.

После окончания сериала актриса поняла, что стала заложницей роли, и стала пробовать себя в других областях:

В 2013 году актрису пригласили на украинское телевидение. Там она вела программу «Взвешенные и счастливые». О сложности похудения Наталья знала не понаслышке: после вторых родов ей пришлось сбросить половину веса — со 120 до 60 килограммов.

Наталья пробует себя и в музыке. На данный момент у нее записано четыре трека. Кроме того, Наталья пишет картины.

В 2015 Наталья поступила на режиссерские курсы. Ее первой профессиональной работой стала короткометражка «Свободный день», которую она презентовала в Москве, а потом в Каннах. Актриса не считает работу удавшейся на 100%, но все равно довольна своим дебютом.

В 2017 году Наталья вернулась на российские экраны. Она сыграла несколько второстепенных ролей в отечественных фильмах, а также снялась в сериале «Две девицы на мели».

Наталья Бочкарева: личная жизнь и замужество

С первым супругом Николаем знакомство состоялось в поезде Нижний Новгород — Москва. Мужчина защитил актрису от подвыпивших хулиганов. Только позже Наталья узнала, что Николай подстроил эту сцену. Официально пара вступила в брак через семь лет после первой встречи, в 2007 году. За время совместной жизни в семье появилось двое детей, мальчик и девочка.

Наталья снималась и играла на сцене до последних сроков беременности и была занята в нескольких проектах одновременно. По словам актрисы, супруг был недоволен ее плотным рабочим графиком и постоянными разъездами. Это и стало причиной расставания.

В 2016 году в Каннах актриса появилась в компании нового бойфренда — Александра Кононенко. Он снимался на ТНТ в программе о ремонте в качестве дизайнера. Спутник всячески поддерживал актрису, когда состоялся ее режиссерский дебют.

Сейчас личную жизнь Наталья Бочкарева старается не афишировать. В медийной среде предполагают, что она тайно вышла замуж за Романа, отца своего третьего ребенка, которого до этого представляла своим помощником.

Дети Натальи Бочкаревой

Долгое время актрисе ставили диагноз «бесплодие», но ей все же удалось забеременеть. Дети Натальи Бочкаревой и Николая Борисова появились на свет с разницей в год: мальчик Ваня — 4 января 2007-го, а девочка Мария — 22 февраля 2008-го.

По словам актрисы, дети не планируют продолжать ее дело. Сын поступил в кадетский корпус и мечтает о военной карьере, а дочь увлекается языками и хочет стать филологом. Наталья утверждает, что с отцом они связь не поддерживают.

1 апреля 2023 года в социальных сетях актриса поделилась новостью о том, что стала мамой в третий раз. У нее родился сын Александр. Мальчика она назвала в честь покровителя храма, где молилась о новой беременности.

Наталья Бочкарева сейчас: последние новости об актрисе

Сейчас Наталья Бочкарева наслаждается материнством, но не забывает о работе. 2 июня 2023 года актриса приняла участие в телешоу «Жизнь и судьба», где рассказала историю о третьей беременности. 15 июня прошел премьерный показ криминального сериала «Кино про бандитов», где она исполнила роль актрисы массовых сцен, которая мечтает о главной роли.