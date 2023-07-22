Дэймон заявил, что дед Аффлека помог ему в "Оппенгеймере"

«Помню, как разговаривал с дедом Бена и он много поведал мне про то время. Он также рассказывал про то, как военные реагировали на создание атомной бомбы и на то, что она была сброшена на Хиросиму и Нагасаки. Он сказал, что сперва обрадовался, потому что верил, что военные все сделали правильно. Но спустя время ужаснулся этому, увидев последствия. Он сказал, что последние 50 лет живет с чувством стыда от того, что в тот момент сброс бомбы вызвал у него радость», — поделился Дэймон.