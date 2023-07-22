Марго Робби рассказала, как избавилась от няни

В детстве Марго Робби устроила перед своей няней настоящий актерский спектакль. Перформанс Марго буквально заставил работницу выбежать из дома с криком. Этой историей актриса поделилась в радиошоу The Zoe Ball Breakfast Show.

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В радиошоу Марго вспомнила, как в детстве у нее внезапно появилась новая пожилая няня, которая заменила 16-летнюю девушку Талию. В отличие от молодой Талии, Робби вовсе не считала новую работницу "крутой". Марго была совсем не в восторге от перемен, а потому решила избавиться от няни.

"Она сказала мне пойти принять ванну, а я не хотела. Но она была очень сварливой, и я подумала: "Ну я тебе покажу", — вспоминала Робби.

Тогда маленькая Марго взяла большой кухонный нож и кетчуп. Она растянулась в голом виде на ванной плитке, намазалась кетчупом, положила рядом нож и ждала больше получаса, пока няня не придет ее проведать.

Перепуганная женщина с криком выбежала из дома. Однако о том, вернули ли актрисе прошлую няню, она так и не рассказала.