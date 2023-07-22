Российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в спин-оффе «Ходячих мертвецов» — сериале «Дэрил Диксон». Об этом стало известно после релиза трейлера шоу на официальном YouTube-канале проекта.

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Ильяшенко появляется в одном из эпизодов видео в образе ретро-дивы. Официально о том, что актриса присоединилась к касту сериала, нигде не сообщалось. Сама Ильяшенко пока тоже никак не прокомментировала эту информацию.

Однако актрису в числе других звезд проекта отметил в своей публикации с трейлером актер Ромэн Леви. В сериале он исполнил роль антагониста Кодрона. Кого сыграла Лукерья Ильяшенко, пока неизвестно.