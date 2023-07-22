Сколько денег теряет Голливуд из-за забастовки актёров

Американские аналитики выяснили, сколько денег теряют голливудские кинокомпании из-за начавшейся в мае забастовки сценаристов и актёров. Поначалу возмущение было вызвано низкими зарплатами сценаристов и вспомогательных специалистов, а теперь масла в огонь подлили намерения студий «снимать» с актёров цифровые ИИ-аватары.

В итоге в это противостояние оказались вовлечены операторы, ассистенты постановщиков, гримёры, плотники и художники по костюмам. Из-за этого простаивают зарезервированные съёмочные площадки с готовыми декорациями и техникой. В среднем студии теряют не менее $600 тысяч в неделю.