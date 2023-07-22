Красивые актрисы, которые никогда не были замужем

Многие женщины мечтают выйти замуж за любимого человека и создать с ним крепкую семью. Но не у всех мечты сбываются, даже у таких красоток.

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Надежда Сысоева

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Наденька из «Comedy Woman» однажды призналась: «Я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию». Ходили слухи, что Сысоева готовилась выйти замуж за кинопродюсера Илью Бачурина. Однако пара опровергала это. В итоге папа рассталась. У актрисы были отношения со сценаристом Дмитрием Чернаком. Но и здесь ей не удалась довести мужчину до ЗАГСа — в прошлом году возлюбленные объявили о расставании. «Каждый из моих бывших произносил фразу: «Ты просто хотела надеть кольцо и красивое платье». Ну да! А что в этом плохого? И как это может напрягать?», — негодует Надежда.

Карина Андоленко

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Карина Андоленко является одной из самых популярных актриса российского кино. Чаще всего ей достаются роли женщин с трудной судьбой. Девушка тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако известно, что она состояла в отношениях с Гелой Месхи, Дмитрием Дюжевым, Егором Кончаловским, Станиславом Бондаренко и Алексеем Макаровым. Но никто из этих звездных мужчин так и не сделал предложение руки и сердца обаятельной блондинке. Сейчас актрисе 35 лет и она пока не была женой.

Анжелика Каширина

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Актриса признается, что всегда была влюбчивой личностью и в юности у нее было много мимолетных романов, причем встречалась она не со сверстниками, а парнями старше ее. Анжелика часто приписывали роман с актером Игорем Лантратовым, с которым она сыграла влюбленную пару в сериале «Анжелика». Калинина состоит в отношениях с мужчиной, которого не показывает публике.

Наталья Рудова

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Наталья Рудова тоже предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В ее жизни были длительные отношения и ни одной свадьбы. В прессе часто появляются слухи о романах звезды, но комментировать их она не спешит, аргументируя, что «счастье любит тишину». Актриса отмечает, что не спешит замуж. А однажды подруга рассказала ей об ощущениях во время родов и Рудова решила отказаться от материнства. «Она говорит: «Ну как будто тебе медленно ломают бедра». Я такая: «Проживу без детей!». Я в 50 лет кулеры расставлю по всей хате и решу проблему», — заявила знаменитость.

Мирослава Карпович

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А вот Мирослава Карпович не скрывает, что хотела бы создать семью — стать мамой и женой. Но пока в ее жизни не появился «тот самый», который будет готов связать с ней жизнь. Несколько лет назад актриса встречалась с актером Павлом Прилучным. Если верить слухам, то девушка увела его у Агаты Муцениеце. Кстати, Агата не скрывает своей неприязни к Мирославе. Поговаривали, что звезда «Папиных дочек» мечтала окольцевать Павла. Но не вышло. Отношения быстро закончились и Прилучный женился на Зепюр Брутян, которая в этом году родила ему сына. А Карпович до сих пор находится в поисках мужа.