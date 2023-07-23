Мама Янина о том, как инсульт изменил актера

Восемь лет назад Алексей Янин перенес обширный инсульт, который существенно повлиял на его здоровье. Актер больше не может ходить, кушать и разговаривать самостоятельно. Болезнь также сказалась на его отношениях с сыном, который отдалился от отца из-за его серьезного состояния.

Сейчас 40-летний Алексей Янин находится под наблюдением своих родителей, которые следят за ним. Его жена Дарья и сын Андрей часто приезжают навещать актера, но когда Янин видит свою жену, он постепенно теряет воспоминания о сыне.

Несчастье, которое постигло актера, произошло, когда его сыну было всего три года. Алексей помнит своего сына в таком маленьком возрасте, что сейчас он и не узнает его...

Ольга Андреевна, мама Алексея Янина, рассказывает, что сыну очень тяжело без отца, он очень по нему скучает. Однако даже когда они находятся вместе, общение усложняется, поскольку Янин ощущает свою беспомощность, и он больше не воспринимает Андрея, как раньше.

Близкие родственники делают все возможное, чтобы Алексей не нуждался ни в чем, но некоторые медицинские процедуры стоят очень дорого. Часть расходов берет на себя его жена Дарья, а другую часть семья получает от благотворительного фонда, хотя это тоже не всегда происходит.

Янин также занимается физическими упражнениями дома. Ежедневно его мама Ольга помогает ему крутить педали спортивного тренажера. Кстати, по стоимости этот тренажер оказался для семьи достаточно дорогим, обошелся в 100 тысяч рублей.