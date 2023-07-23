Скончалась актриса из "Бабьего бунта" и "Беса в ребро"

На 75-м году жизни ушла из жизни актриса Гульшат Зиязетдинова, народная артистка Башкирии. Знаменитость прославилась благодаря ролям в таких фильмах, как "Бабье лето", "Дочь Луны" и "Бес в ребро".

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О смерти актрисы сообщили со сцены Салаватского башкирского драматического театра, где она работала на протяжении почти пятидесяти лет. Прощание с Гульшат Зиязетдиновой состоится на сцене этого театра.

Гульшат Зиязетдинова снялась во множестве фильмов и сериалов, однако она всегда считала себя "дитям театра". Ее родители также были актерами, и она следовала их примеру. Некоторые роли она сыграла наследуя их артистический талант. Будучи актрисой Салаватского театра, она встретила своего будущего супруга, народного артиста Башкирии Рима Зиязетдинова.

У Гульшат Зиязетдиновой остаются двое детей, которых она оставила наследием своей любви к актерскому искусству.