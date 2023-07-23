Кристофер Нолан: я смотрю фильмы на дисках

Кристофер Нолан и Киллиан Мерфи стали главными героями нового ролика французского блогера Konbini. Автор сводил двух кинодеятелей в местный магазин DVD- и Blu-Ray-дисков, попросив режиссёра отдельно рассказать о своей любви к физическим копиям кинолент.

Кристофер Нолан заявил, что всегда предпочтёт DVD- или Blu-Ray-копию просмотру на стриминге. Постановщика не устраивает компрессия в онлайн-сервисах и различные ограничения, устанавливаемые цифровыми кинотеатрами.

На DVD и Blu-Ray гораздо меньше компрессии, можно регулировать цвет, яркость и всё остальное. Просмотр в онлайн-кинотеатре похож на трансляцию фильма по телевизору: ты не можешь контролировать некоторые функции.