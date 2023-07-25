Денис Косяков рассказал о своем творческом пути

Участник проектов «Смех без правил» и «Убойная лига» Денис Косяков рассказал, как ему удалось стать сценаристом и добиться успеха.

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В разговоре с телеканалом «360» он вспомнил, как ходил на учёбу в театральную студию и у него там «всё получалось». Впоследствии он поступил в школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, откуда его отчислили за систематические опоздания.

После отчисления из школы-студии Косяков поступил в Щукинский институт.