Сидни Суини снялась в откровенном образе

Актриса стала главной героиней музыкального видео, название и сюжет которого пока не раскрываются.

Суини предстала перед камерой в провокационном БДСМ-образе, состоящем из кожаного корсета от Versace с заклепками и брюк с вырезами в форме звезд. Дополнили аутфит черные перчатки и чокер. Актриса распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.