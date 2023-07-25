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Звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась в откровенном образе

Звезда сериала "Эйфория" Сидни Суини снялась в откровенном БДСМ-образе, сообщает PageSix.

Сидни Суини снялась в откровенном образе
© Газета.Ru

Актриса стала главной героиней музыкального видео, название и сюжет которого пока не раскрываются.

Съемки ролика проходили 21 июля в Лос-Анджелесе.

Суини предстала перед камерой в провокационном БДСМ-образе, состоящем из кожаного корсета от Versace с заклепками и брюк с вырезами в форме звезд. Дополнили аутфит черные перчатки и чокер. Актриса распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

"Не могу дождаться, когда вы, ребята, сможете увидеть наше видео", — написала в соцсетях стилистка Суини Молли Диксон, присутствовавшая на съемках.

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