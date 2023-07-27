Умер Йылмаз Груда, звезда турецких сериалов

В частной больнице родного Стамбула 25 июля скончался Йылмаз Груда, актер театра, кино и ТВ с фильмографией более чем в сто пунктов, режиссер, драматург, поэт.

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Как сообщил СМИ его менеджер, именитый 94-летний артист, лауреат ряда премий, лечился от почечной недостаточности и "болезней, связанных с преклонным возрастом".

Груда родился у отца-албанца, который сбежал в Турцию "на почве кровной мести" и работал в Стамбуле молочником. Свои стихи начал публиковать в 50-х, на сцене театра дебютировал в 1956-м, экранный дебют - 1958-й.

В списке работ - "За пределами ночей", "Пассажир судьбы", "Плачущий ангел", "Гнездо ястреба", "Иностранный жених", "Игра в любовь", "Дела, дела", "Плачущая любовь", "Роза Смирны", "Ветреный", "Принц".